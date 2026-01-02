Zdravlje udovice Halida Bešlića se ne popravlja: Liječi se u Njemačkoj

Prošla su tri mjeseca od smrti voljenog bosanskohercegovačkog glazbenika Halida Bešlića, a susjedi legendarnog pjevača otkrili su za srpski portal Kurir kako je njegova supruga Sejda Bešlić narušenog zdravlja te podijelili brojne detalje iz njegova života.

U Sarajevu i regiji i dalje vlada tuga zbog smrti Halida Bešlića, a isto je i u mjestu Knežina u kojem je pjevač proveo djetinjstvo. Mještani su ispričali kako je supruga pokojnog glazbenika, Sejda, lošeg zdravstvenog stanja te da je sin Dino vodi na liječenje u Njemačku.

"Sejda ide na zračenja, situacija je ozbiljna, što da vam kažem. Saznala sam da je Dino vodi u Njemačku, gdje se liječi u bolnici. Nešto informacija doznala sam i iz medija. To su divni ljudi. Trenutačno smo ovdje na imanju u selu, a inače je njegov stric nedavno preminuo" ispričala je susjeda koja je novinare Kurira provela imanjem i pokazala kuću u kojoj je pjevač odrastao.

Tamo ga svi cijene i poštuju

Vila, mještanka Knežine čiji je suprug s Halidom išao u školu, Ispričala je za Kurir i kako je Halid pomagao njezinu suprugu dok je bio u bolnici, u trenucima kada mu je to bilo najpotrebnije.

"Zajedno su išli u školu. Halid je bio jedinstven. Ne postoji osoba koja bi za njega rekla jednu ružnu riječ. Bio je čovjek prije svega i pomogao je kome god je mogao. Ima mnogo dobrih pjevača, ali dušu kakvu je imao on ima rijetko tko. Nitko mu nije mogao parirati" rekla je susjeda Vila za taj medij te nastavila:

"Sreli smo se deset dana prije njegova odlaska. Bila sam šokirana kad su javili da je u bolnici. Za Sejdu sam znala u kakvom je stanju, i ranije je imala zdravstvenih problema. Bila sam svjesna kolika je Halid bio zvijezda, a to se najbolje vidjelo na samoj sahrani. Da je moj suprug živ, ispričao bi vam pravu priču o njemu. Iza sebe je ostavio sina, unuke, divnu obitelj" kazala je Vila za Kurir.

