Otišla legendarna glumica: Jane Lapotaire preminula u 82. godini

Britanska glumica Jane Lapotaire, poznata po dugogodišnjoj kazališnoj i televizijskoj karijeri, preminula je u 82. godini. Vijest o njezinoj smrti potvrdila je ugledna kazališna institucija Royal Shakespeare Company.

Karijera duga više od šest desetljeća

Britanska kazališna i televizijska glumica Jane Lapotaire (81) preminula je 5. ožujka, a vijest o njezinoj smrti objavila je Royal Shakespeare Company. Uzrok smrti nije službeno objavljen.

Lapotaire je rođena 26. prosinca 1944. u Ipswichu u Engleskoj, a svoju glumačku karijeru započela je sredinom 1960-ih u kazalištu Bristol Old Vic. Već početkom sedamdesetih sudjelovala je i u osnivanju kazališta Young Vic, jednog od važnih kulturnih prostora na londonskoj kazališnoj sceni.

Širu pažnju publike privukla je 1977. godine kada je utjelovila znanstvenicu Marie Curie u BBC-jevoj miniseriji, a iste godine ostvarila je i veliku kazališnu ulogu Edith Piaf u predstavi „Piaf“ Royal Shakespeare Companyja.

Foto: Donald Cooper/Alamy/Profimedia

Nagrađivane uloge

Uloga slavne francuske pjevačice donijela joj je velik međunarodni uspjeh. Predstavu je igrala i na londonskom West Endu te na Broadwayu, a za svoju interpretaciju osvojila je prestižne nagrade Olivier 1979. i Tony 1981. godine.

Osim kazališta, Lapotaire je ostvarila i niz zapaženih televizijskih uloga. Među njima se ističu lik Kleopatre u BBC-jevoj produkciji „Antonija i Kleopatre“, princeze Kuragine u božićnom specijalu serije „Downton Abbey“, kao i princeze Alice od Battenberga u seriji „Kruna“.

Teški zdravstveni trenuci

U privatnom životu Lapotaire je 1974. godine bila u braku s redateljem Rolandom Joffé, s kojim ima sina Rowana. Par se razveo 1980. godine.

Glumica je 2000. doživjela ozbiljan zdravstveni problem kada je pretrpjela krvarenje u mozgu dok se pripremala za predavanje o Williamu Shakespeareu u Parizu. Nakon dvije zahtjevne operacije provela je mjesec dana na intenzivnoj njezi.

Svoje iskustvo kasnije je opisala u memoarima „Time Out of Mind“ objavljenima 2003. godine, koji su postali vrlo čitani među publikom.

