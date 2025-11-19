Kreće prometni kaos u Zagrebu: Zatvara se dio Slavonske, sve staje nakon požara u Vjesniku!

Zagrepčane danas očekuje prometni kaos zbog nove regulacije prometa koju je gradska vlast morala donijeti nakon katastrofalnog požara u neboderu Vjesnika na križanju prometnih žila kucavica u širem središtu Zagreba.

U svom priopćenju naveli su da je u požaru izgorio jedan od simbola grada, da su tijekom utorka na terenu bile sve službe.

"Zagrebački vatrogasci su požrtvovno nastavili s gašenjem požara, a Hrvatski centar za potresno inženjerstvo je pristupio inicijalnom pregledu zgrade. Temeljem stručnog pregleda ovlaštenih inženjera i statičara, HCPI je definirao sigurnosni perimetar oko zgrade koji je potrebno osigurati. Zbog blizine zgrade uz Slavonsku aveniju, sigurnosni perimetar obuhvaća južni kolnik i podvožnjak Slavonske avenije", naveli su.

Zato je u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom definirana privremena prometna regulacija koja će od utorka 18. studenog u 19.00 h pa sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar biti na snazi:

Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.

Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom.

Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.

Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.

Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.

Dodali su: "Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekujemo veće poremećaje u široj prometnoj mreži. U intenzivnom smo kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa.

Građane molimo da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju osobnim automobilima molimo da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac."

