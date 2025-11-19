FREEMAIL
ŽUSTRA RASPRAVA /

Čitatelji net.hr o odgovornosti za požar u Vjesniku: 'Nisam baš primijetila da se itko previše uzrujao'

Na Facebook stranici net.hr povela se žustra rasprava. Pitali smo čitatelje tko je odgovoran za požar u Vjesniku. A oni su kao i uvijek, vrlo jasni, direktni i glasni.

"Inspekcija koja je izdala dozvolu bez odgovarajuće protupožarne zaštite", kazao je Krešimir Šimunić.

"Nisam baš primijetila da se itko previše uzrujao. Kao: "hvala Bogu, jedna briga manje", rekla je Marijana Sopić.

"Čudno je da su izgorjeli porezni spisi koji nisu bili digitalizirani potpuno, pa je jasan zaključak. Pokazalo se da državu nije puno briga za vlastitu imovinu", smatra Željko Tvrdić.

19.11.2025.
16:52
RTL Danas
VjesnikPožarPitali Smo Vas
