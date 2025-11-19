U zlatno doba Vjesnik su posjećivale brojne zvijezde, bio je tu i najveći nogometaš svih vremena

PRIČA O SLAVNIM DANIMA /

To je bio simbol Zagreba, jedna od najprepoznatljivijih zgrada, pa i orijentir za snalaženje po gradu. Bio je svojedobno i simbol novinarstva. Medijsko carstvo sa 6000 zaposlenih, gdje su se tiskali Vjesnik, Start, sve važne tiskovine toga doba. Kad je izgrađena, 1972. bila je to jedna od najmodernijih zgrada u ovom dijelu Europe. Zgradu su posjećivale mnoge domaće i svjetske zvijezde pa čak i jedan od najvećih nogometaša svih vremena - brazilski Pele.

Ali s vremenom je Vjesnik postao posve suprotno - simbol socijalizma, onda i privatizacije na hrvatski način, na neki način i simbol smrti tiskanih medija. Bio je poluprazan, derutan i rapidno je propadao, sve dok se sinoć nije zapalio. I tako je vatra progutala uspomenu na neka druga vremena. Ovo je priča o Vjesniku. Više pogledajte u prilogu