Pripremite se na gužve! Požar Vjesnika blokirao ključnu zagrebačku prometnicu, ovo su obilazni pravci

Zagrebačka gradska uprava objavila je u utorak navečer detalje privremene regulacije prometa nužne zbog požara nebodera Vjesnik, odnosno zbog blizine te zgrade uz Slavonsku aveniju, a regulacija je na snazi od 19 sati pa sve do nove sigurnosne procjene nadležnih službi.

Gradska uprava u priopćenju navodi da je na temelju stručnog pregleda ovlaštenih inženjera i statičara Hrvatski centar za potresno inženjerstvo (HCPI) definirao sigurnosni perimetar oko zgrade koji je potrebno osigurati te da on, zbog blizine zgrade uz Slavonsku aveniju, obuhvaća južni kolnik i podvožnjak Slavonske avenije.

Zbog toga je u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom definirana privremena prometna regulacija od danas u 19 sati, a trajat će "sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar”.

Nova regulacija prometa

Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera, promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom, promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.

Također, promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka, a Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.

"Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekujemo veće poremećaje u široj prometnoj mreži”, naglašavaju iz Gradske uprave. Zbog toga će rad semafora u širem obuhvatu biti izmijenjen kako bi povećao protočnost na raskrižjima, a bit će prisutni svi raspoloživi prometni redari i policijski službenici.

Iz Grada ističu i da su u intenzivnom kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa, a građane mole da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju automobilima da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac.

