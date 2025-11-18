Filipinci u Hrvatskoj prvi puta vidjeli snijeg: 'Ovo je neobično iskustvo...'

GUŽVA NA SLJEMENU /

U Hrvatsku je stiglo zahladnjenje - zabijelilo se gorje, a snijega je bilo i u dijelovima Istre. Bura otežava promet, a neradni dan mnoge su obitelji iskoristile za zimske radosti. Nekima je ovo prvi susret sa snijegom. 'Dolazili smo ovdje tijekom ljeta, a sad smo htjeli doživjeti snijeg. Došla sam s prijateljima. Ovo je za nas neobično iskustvo, jer smo s Filipina gdje je tropska klima. Ovo nam je prva ovakva zima. Baš je uzbudljivo i zabavno', komentirala je Kris. Više pogledajte u prilogu