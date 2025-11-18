Bivši urednik Vjesnika u suzama: 'Razmišljao sam da idem tamo, ali to bi bilo preteško...'

VIŠE GA NEMA /

Kultni Vjesnik godinama je zjapio prazan uz povremene uredske prostore i radio postaju na najvišem 16. katu koje sada više nema. Katovi ispod čuvali su arhivu, izgorio je dio spisa Porezne uprave o završenim predmetima, a požar je zahvatio i arhivu Ministarstva rada.

Prije nego što je privatizacijom postao derutni prostor za čuvanje državnih papira - nekoć najmoderniji neboder u Europi bio je simbol vremena i utvrda hrvatskog novinarstva. Ono što je izvana impozantnoj konstrukciji davalo dušu bili su ljudi unutar nje. Neboder Vjesnika bio je dom istoimenom listu i desecima drugih izdanja kao i vlastitoj tiskari - mjesto je to gdje su živjele priče, ideje i generacije novinara.

'Pratijali smo... Bio sam preneražen, vidio sam da gori kuća Vjesnik, to je ipak mog života, još sam razmišljao da li da idem tamo, ali to bi bilo preteško', komentirao je bivši novinar i urednik Večernjeg lista i Vjesnika Zlatko Herljević. Više pogledajte u prilogu