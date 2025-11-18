Pravo je pitanje kako Vukovarci žive kad odu gosti: Podaci su poražavajući

ŽIVOT U GRADU HEROJA /

Ali pravo je pitanje kako Vukovar živi kad odu svi gosti. Kako živi kad nije Dan sjećanja. Kako će živjeti sutra, na jednu najobičniju srijedu.

1314 eura prosječna je plaća u Vukovarsko srijemsko županiji. I to je najmanja plaća u cijeloj Hrvatskoj, 10 % niža nego prosjek zemlje. Najniže su plaće u uslužnim djelatnostima, 891 euro. Najviše u rudarstvu, 1789 eura. 1053 je nezaposleno u gradu, što je 8 % manje nego lani.

45 tisuća ljudi živjelo je u Vukovaru 1991. Prema popisu stanovništva iz 2021. Vukovar ima upola manje 23.536 stanovnika. A broj je danas vjerojatno još manji. Procjene broja stanovnika kažu da iz županije od 2021. otišlo još 6169 stanovnika, odnosno 4,2 %.