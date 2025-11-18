FREEMAIL
ŽIVOT U GRADU HEROJA /

Pravo je pitanje kako Vukovarci žive kad odu gosti: Podaci su poražavajući

Ali pravo je pitanje kako Vukovar živi kad odu svi gosti. Kako živi kad nije Dan sjećanja. Kako će živjeti sutra, na jednu najobičniju srijedu. 

1314 eura prosječna je plaća u Vukovarsko srijemsko županiji. I to je najmanja plaća u cijeloj Hrvatskoj, 10 % niža nego prosjek zemlje. Najniže su plaće u uslužnim djelatnostima, 891 euro. Najviše u rudarstvu, 1789 eura.  1053 je nezaposleno u gradu, što je 8 % manje nego lani. 

45 tisuća ljudi živjelo je u Vukovaru 1991. Prema popisu stanovništva iz 2021. Vukovar ima upola manje 23.536 stanovnika. A broj je danas vjerojatno još manji. Procjene broja stanovnika kažu da iz županije od 2021. otišlo još 6169 stanovnika, odnosno 4,2 %. 

18.11.2025.
23:25
