Bačić o sudbini izgorjelog Vjesnika: 'Odmah ćemo krenuti u obnovu ako...'

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić najavio je u srijedu da će se, ako struka procijeni da je to moguće, odmah krenuti u obnovu zgrade Vjesnika izgorjele u požaru, no, treba pričekati odluku statičara može li se neboder obnoviti ili ga treba ukloniti.

"Naš je pristup da, ako se zgrada Vjesnika može obnoviti, odmah krećemo u obnovu i nećemo čekati ni dana”, izjavio je Bačić novinarima u Saboru, dodavši da će to ovisiti o pravorijeku struke..

Moje je Ministarstvo odmah jučer održalo sastanak s Hrvatskim centrom za potresno inženjerstvo i Građevinskim fakultetom u Zagrebu kako bismo već sada krenuli u ocjenu postojećeg stanja i trenutačnu situaciju s konstrukcijom nebodera da vidimo u kojem će pravcu ići njegova obnova, rušenje ili rekonstrukcija, rekao je Bačić.

Obnoviti ili ukloniti?

"Još uvijek se ne može sa sigurnošću utvrditi status mehaničke otpornosti zgrade, koji bi upućivao hoćemo li je obnavljati ili uklanjati. Prioritet nam je ne omogućiti promet Slavonskom avenijom dok ne budemo sigurni u mehanički stabilnost nebodera, a dok to ne utvrdimo radi se trajni monitoring zgrade putem dronova kako bi se utvrdilo stvarno stanje zgrade”, kazao je.

Dodao je da se će se postojeći režim prometa zadržati još nekoliko dana, a u tom će se razdoblju donijeti odluka o statusu objekta, o mehaničkim svojstvima i otpornosti.

Kao ministar graditeljstva ne bih smio, niti mi je to namjera, utjecati na struku da u brzini nešto napravi što bi se za koji dan pokazalo pogrešnim i apsolutno slušamo što govore statičari koji su pokazali vrhunsko znanje u postpotresnoj obnovi, odgovorio je na pitanje kada će se donijeti odluka o sudbini Vjesnikova nebodera.

"Kada oni kažu svoje, vjerujte da će to biti sigurna situacija i pozicija za naše sugrađane da se mogu kretati tim prostorom”, poručio je dodavši da će se očevid napraviti kada statičari dozvole ulaz u zgradu.

Ako još uvijek u objekt ne mogu vatrogasci, onda ne mogu ni predstavnici MUP-a i tek kada dobiju dopuštenje za ulazak u zgradu vještaci će moći utvrditi uzrok požara, istaknuo je.

Namjeravali smo ga potpuno obnoviti, ali onda je došao požar

Upitan vidi li odgovornost države za zapuštenost Vjesnikova nebodera s obzirom na to da je većinski vlasnik, Bačić je odgovorio da je RH vlasnik 66 posto tog kompleksa od 35 tisuća četvornih metara, zajedno s još pet drugih pravnih osoba i, sukladno zakonu, suvlasnici su imenovali upravitelja zgrade koja je imala 24-satnu zaštitu.

Zgrada je osigurana i na požar, plaćali smo kao suvlasnici visoku policu osiguranja upravo zato što smo znali da zgrada nema temeljne zahtjeve za građevinu kao što bi to danas imale zgrade javne namjene i mislim da smo napravili što smo trebali, napomenuo je.

"Kao resorni ministar državne imovine predložio sam da se utvrde strateške nekretnine u RH, a među njima sam predložio rješavanje statusa Vjesnika i u proteklih nekoliko mjeseci naručili smo procjenu cijelog kompleksa Vjesnika od strane Visokog procjeniteljskog povjerenstva RH.

Povjerenstvo je prije požara utvrdilo vrijednost kompleksa i onda sam našu Upravu uputio na pregovore oko otkupa dijela vlasništva ostalih pravnih osoba jer smo bili zainteresirani da taj kompleks u potpunosti obnovimo i donesemo novu vizuru Zagreba, no, požar je u bitnome promijenio te naše planove”, pojasnio je Bačić.

Napomenuo da je i da se već danas poslije podne sastaju svi suvlasnici kako bi razgovarali o daljnjem statusu, ali, navodi, najprije treba vidjeti hoće li se taj objekt uopće zadržati ili uklanjati.

Ako struka kaže da konstrukcija oštećena ovim požarom može izdržati obnovu, onda ćemo objekt dovesti u puno bolje stanje nego što je bio i ispunjavat će sve zahtjeve za građevinu, najavio je ministar Bačić.

