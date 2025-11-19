Tko je odgovoran za požar u Vjesnikovom neboderu?

Oko zgrade Vjesnika uništene u požaru prometni kolaps, a iz nebodera se i dalje povremeno dimi. Vatrogasci su noć proveli u dežurstvu. Tijekom noći, imali su četiri intervencije, no u zgradu nisu ulazili zbog sigurnosti.

Budući da se ne zna koliko je oštećena sama konstrukcija zgrade - od sinoć je djelomično zatvoren promet oko kompleksa zbog čega se od jutros u tom dijelu grada stvaraju gužve.

Najkritičnije bilo je na križanju Slavonske i Savske, ali i u Selskoj i Horvaćanskoj, u kojoj su vozači stajali satima u kolonama koje su se prelile i na okolne četvrti.

