PITAMO VAS /

Tko je odgovoran za požar u Vjesnikovom neboderu?

Tko je odgovoran za požar u Vjesnikovom neboderu?
Oko zgrade Vjesnika uništene u požaru prometni kolaps, a iz nebodera se i dalje povremeno dimi. Vatrogasci su noć proveli u dežurstvu. Tijekom noći, imali su četiri intervencije, no u zgradu nisu ulazili zbog sigurnosti. 

Budući da se ne zna koliko je oštećena sama konstrukcija zgrade - od sinoć je djelomično zatvoren promet oko kompleksa zbog čega se od jutros u tom dijelu grada stvaraju gužve.

Najkritičnije bilo je na križanju Slavonske i Savske, ali i u Selskoj i Horvaćanskoj, u kojoj su vozači stajali satima u kolonama koje su se prelile i na okolne četvrti.

Pitamo vas

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" i vas pitamo "Tko je odgovoran za požar u Vjesnikovom neboderu?" Odgovarati možete na našoj Facebook stranici Net.hr. 

Dio odgovora objavit ćemo u RTL-u Danas u 16.30. 

 

 

