Požar u Vjesniku je podmetnut? Razgovarali smo s iskusnim vještakom, evo kako on na sve gleda

Magistar inženjer sigurnosti i zaštite od požara i dugogodišnji vještak za požare Ivan Ožanić u razgovoru za RTL Danas analizirao je požar Vjesnikova nebodera i naveo da postoji osnovana sumnja da je podmenut.

"Prema dostupnim fotografijama i video snimkama s raznih portala, postoji osnovana sumnja da je požar podmetnut u prostorijama nešto iznad polovice zgrade", govori Ožanić i dodaje da se buktinja vrlo brzo proširila na etaže zgrade jer nije bilo adekvatne protupožarne zaštite po pravilima struke.

Ožanić tu misli na fotografiju koju su objavili mediji na kojoj se vidi plavo svjetlo unutar zgrade, odnosno nešto kao eksplozija prozora iznutra prema van koja je bila plave boje. U tom trenutku, barem, ako je suditi po snimkama građana, vatrogasci još nisu stigli do nebodera.

Nije bilo zaštićenih požarnih zona po etažama

Naš sugovornik ističe da je zgrada stara, rađena po starim zakonima i propisima koji su bili manjkavi u pogledu zaštite od požara. Smatra da je trebala u novije vrijeme biti opremljena adekvatnom protupožarnom zaštitom da se ne ugrožava život i zdravlje ljudi kao ni materijalna imovina.

"Zgrada sigurno nije imala zaštićene požarne zone po etažama kako to pravila struke propisuju. Stoga se požar mogao vrlo brzo proširiti na ostale etaže putem ventilacijskih kanala, energetskih otvora i drugih vertikalnih otvora, što je osnovni uzrok brzog širenja požara i velikih oštećenja zgrade", tvrdi Ožanić.

Izlazak stručnjaka na požarište

Dodaje da će sada vjerojatno na požarište izaći stručnjaci MUP-a iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" koji bi trebali detaljno fotografirati, video snimati i fiksirati brojevima svaku prostoriju zgrade. "Iz prostorija u kojem je započeo požar treba izuzeti veliki broj čestica praha, čađe i drugih te ih kemijski vještačiti da bi se, moguće otkrile čestice eksploziva goriva, ulja i drugih lakozapaljivih kemijskih sredstava i tvari", pojašnjava stručnjak.

"Bitno je da stručnjaci MUP-a ne pomiču predmete kako bi kasnije vještacima pojedinih struka bilo lakše utvrditi centar izbijanja požara i na kraju i sam uzrok požara. Sanacija zgrade ne bi smjela započeti prije nego što vještaci detaljno obave kompletni i detaljni pregled zgrade i daju svoje mišljenje o uzroku požara", zaključuje Ožanić.

Podsjetimo, veliki požar buknuo je u ponedjeljak prije ponoći, a vatra se ubrzano širila do viših katova. Cijelu noć dežuralo je stotinjak vatrogasaca, a posla su imali i tijekom utorka jer se plamen ponovno razbuktao.

Posla je bilo i u noći na srijedu - vatrogasci su imali četiri intervencije, no u zgradu nisu ulazili zbog sigurnost. S obzirom na to da nije poznato koliko je oštećena sama konstrukcija zgrade, od sinoć je djelomično zatvoren promet oko kompleksa, a u tom dijelu Zagreba stvaraju se gužve.

POGLEDAJTE VIDEO: U zlatno doba Vjesnik su posjećivale brojne zvijezde, bio je tu i najveći nogometaš svih vremena