Totalni kolaps prometa u Zagrebu! Auti stoje, nitko se miče: 'Ovo nikad nisam vidjela'

Nakon jutarnje gužve koja je mnogim Zagrepčanima bila najveća koju su ikad iskusili u metropoli, neki su putovali od Rudeša do Maksimira sat i 40 minuta, a slična situacija se počela događati i u poslijepodnevnim satima kada su ljudi počeli odlaziti s posla kući.

- Nikad veću gužvu nisam vidjela, vozim se već pola sata od Selske prema Vukovarskoj i nisam još do Trešnjevačkog placa stigla. Stojimo! - javila se ogorčena čitateljica Net.hr-a.

Čini se kako će ovakve gužve potrajati još nekoliko dana. Podsjetimo, zbog požara u Vjesnikovom neboderu policija je zatvorila dio Slavonske avenije, jedne od najvažnijih prometnica u Zagrebu koja povezuje istok i zapad Zagreba i tako će biti i idućih dana.

Još nekoliko dana ovakvog kaosa?

"Još uvijek se ne može sa sigurnošću utvrditi status mehaničke otpornosti zgrade, koji bi upućivao hoćemo li je obnavljati ili uklanjati. Prioritet nam je ne omogućiti promet Slavonskom avenijom dok ne budemo sigurni u mehanički stabilnost nebodera, a dok to ne utvrdimo radi se trajni monitoring zgrade putem dronova kako bi se utvrdilo stvarno stanje zgrade", kazao je u srijedu ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Dodao je da se će se postojeći režim prometa zadržati još nekoliko dana, a u tom će se razdoblju donijeti odluka o statusu objekta, o mehaničkim svojstvima i otpornosti.

Zagrebačka gradska uprava objavila je još u utorak navečer detalje privremene regulacije prometa koja će biti na snazi sve do nove sigurnosne procjene nadležnih službi.

Gradska uprava u priopćenju je navela da je na temelju stručnog pregleda ovlaštenih inženjera i statičara Hrvatski centar za potresno inženjerstvo (HCPI) definirao sigurnosni perimetar oko zgrade koji je potrebno osigurati te da on, zbog blizine zgrade uz Slavonsku aveniju, obuhvaća južni kolnik i podvožnjak Slavonske avenije. Zbog toga je u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom definirana privremena prometna regulacija od danas u 19 sati, a trajat će "sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar”.

Kuda i kako?

Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske zatvoren je u oba smjera, promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvija se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom, promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka zatvoren je od Selske ceste do Marohnićeve ulice. Također, promet se preusmjeruje na Selsku prije nadvožnjaka, a Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta su prometne u oba smjera.

"Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekujemo veće poremećaje u široj prometnoj mreži”, naglašavaju iz Gradske uprave, što se zapravo događa. U Gradu navode kako će rad semafora u širem obuhvatu biti izmijenjen kako bi povećao protočnost na raskrižjima, a bit će prisutni svi raspoloživi prometni redari i policijski službenici.

Iz Grada ističu i da su u intenzivnom kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa, a građane mole da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju automobilima da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac.