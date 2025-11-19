Vještaci, svjedoci i pepeo: Policija otkrila kako će pokušati riješiti misterij Vjesnika u plamenu

Neboder Vjesnika nakon požara nije siguran i nitko ne smije u njega, zaključak je statičara koji su ga detaljno virtualno pregledali. Dok policija istražuje uzrok požara zbog kojeg neboderu prijeti i rušenje istodobno su na ispitivanje doveli skupinu mlađih ljudi za koje sumnjaju da bi možda nešto mogli znati.

Instalacije, podmetnut požar ili udar groma? Cijela država raspravlja što se dogodilo sa zgradom koja je bila više od nebodera.

Repoterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s voditeljem Službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije Ivicom Kropekom.

Kad će policiji biti omogućen pristup Vjesniku?

To još uvijek ne znamo. Stručnjaci pregledavaju zgradu, prije svega statiku. Kada oni procijene da je zgrada sigurna za eventualni ulazak policije, kada prestane isparavanje od gašenja tada bi moglo krenuti s očevidom.

Koliko bi u ovakvim situacijama očevid mogao potrajati?

Očevid u ovakvim situacijama može trajati i po nekoliko dana. Radi se o izuzetno kompleksnim očevidima koji zahtijevaju multidisciplinarni pristup što znači da uz ekipe za očevide, s njima su i vještaci iz centra za forenzička istraživanja kako bi se već samim pregledom na mjestu događaja moglo prikupiti što više podataka koji bi nam pomogli u rasvjetljavanju uzroka požara.

Jeste li imali istragu ovakvog tipa?

Bilo je velikih požara, do sada su to uglavnom bili požari otvorenih prostora ili industrijskih postrojenja. Međutim ovo je jedna od najvećih zgrada koja je bila obuhvaćena požarom.

Što se u ovakvim situacijama prvo traži?

Prvo kada se steknu uvjeti za očevid, on će se provesti kako bi se utvrdio uzrok koji je doveo do toga da se otvoreni plamen širi zgradom. Usporedno s tim policija uvijek pokreće izvide odmah nakon događaja kroz prikupljanje izjava svjedoka, u ovom slučaju i od najmoprimaca u zgradi u vrijeme požara.

Sa svima se razgovara?

Tako je, opširne radnje se već provode.

Imate li dovoljan broj policajaca? Ne događa se često požar ovakvog tipa. Koliko je policajaca uključeno u ovakve slučajeve?

U ovom slučaju teško je brojčano govoriti. Od osiguranja mjesta događaja, šire zone, do prikupljanja obavijesti, bit će uključen veliki broj od nekoliko desetaka službenika.

Rekli ste da se prvo gleda je li požar podmetnut ili ne?

Uzroci požara mogu biti tehničke prirode, ljudske radnje. Ta ljudska radnja može biti izazvana nehajnim oblikom ili namjerno, no bez rezultata očevida teško je govoriti.

Razni su komentari vještaka o požaru. Kako gledate na to?

Prije svega treba pričekati očevid. Kada on završi i utvrdimo što je uzrok, to će nam olakšati istragu.

POGLEDAJTE VIDEO: Statičar otkrio zašto nitko, pa ni vatrogasci ne smiju u zgradu Vjesnik