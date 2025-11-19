Statičar otkrio zašto nitko, pa ni vatrogasci ne smiju u zgradu Vjesnika

OPASNOST NA SLAVONSKOJ /

Zgrada Vjesnika koja se i danas povremeno dimila i dalje je opasna za ulazak statičara i vatrogasaca. Konstrukcija se još nije ohladila, a prema prvim procjenama statičara koji su katove virtualno obišli uz pomoć vatrogasnog drona uočene su pukotine. Sada se snimke dodatno proučavaju kako bi se utvrdili rizici koji prijete. Sve vodi odluci hoće li uopće biti sigurno za policiju da krene u očevid kojim bi se utvrdilo što je uzrok požara u neboderu, a onda i odlučilo o njegovoj budućnosti - rušenje ili obnova.

Kako se neslužbeno doznaje, iako očevid još nije počeo jer za njega nisu stvoreni uvjeti, nekoliko osoba u policiji je na obavijesnim razgovorima zbog sumnji da su moguće povezani s požarom u neboderu. Među njima neslužbeno, ima i maloljetnika.

O situaciji smo razgovarali sa statičarom Marijem Urošem.