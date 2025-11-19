Andrej Plenković u posjetu kod Giorgie Meloni: Znamo koji je povod dolaska premijera u Rim

PUNO JE TEMA /

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u službenom je posjetu Italiji. Susret će se s talijanskim predsjednikom Sergiom Mattarellom i premijerkom Giorgiom Meloni.

Ovo je drugi posjet, odnosno drugi susret dvaju premijera u protekle 22 godine. Giorgia Meloni u Zagrebu je bila prije dvije godine. Prije toga, nijedan talijanski premijer 20 godina nije dolazio u Hrvatsku. Dvije su susjedne zemlje, ali to nisu pratili susreti na najvišim razinama. Iz Vlade kažu, to se proteklih nekoliko godina s Vladom Giorgie Meloni promijenilo. Kako doznajem, jedna od tema bit će tema migracija. To je politički forte Georgie Meloni. Italija je jedna od europskih zemalja koja je uvela kontrole na granicama nakon Hamasovih napada na Izrael. One i dalje funkcioniraju sa Slovenijom.

Italija i Hrvatska uspostavile su te zajedničke patrole i tu će biti sada određenih izmjena za vrijeme Zimskih olimpijskih igara u Milanu. Italija će smanjiti prisustvo svojih policajaca, pa je to jedna od tema o kojoj će premijer htjeti čuti više. Dvije delegacije dogovorile su se i da će premijer talijansku premijerku brifirati o situaciji na zapadnom Balkanu po pitanju izbornog zakona u Bosni i Hercegovini.

Otvorit će se i pitanje Srbije, dok bi talijanska delegacija i talijanska premijerka Andreja Plenkovića trebala brifirati i dati više o stanju na Bliskom istoku, gdje Italija ima povlaštene informacije, ali i o pozicijama SAD-a. O svim aktualnim pitanjima nema puno bilateralnih neriješenih pitanja između dvije zemlje. Neke od onih koji će se otvoriti je pitanje radio frekvencija. Talijanski mediji spominju da će se razgovarati i o projektu vjetroelektrana u Jadranu.