Hrvati dali svoje mišljenje o odgovornosti za požar u Vjesnikovom neboderu: 'Sve je jasno'

Zgrada Vjesnika koja se i danas povremeno dimila i dalje je opasna za ulazak statičara i vatrogasaca. Konstrukcija se još nije ohladila, a prema prvim procjenama statičara koji su katove virtualno obišli uz pomoć vatrogasnog drona uočene su pukotine. Sada se snimke dodatno proučavaju kako bi se utvrdili rizici koji prijete. Sve vodi odluci hoće li uopće biti sigirno za policiju da krene u očevid kojim bi se utvrdilo što je uzrok požara u neboderu, a onda i odlučilo o njegovoj budućnosti - rušenje ili obnova. I dalje na terenu vatrogasci koji su samo preko noći imali četiri intervencije, no u zgradu nisu ulazili zbog sigurnosti.

Kako se neslužbeno doznaje, iako očevid još nije počeo jer za njega nisu stvoreni uvjeti, nekoliko osoba u policiji je na obavijesnim razgovorima zbog sumnji da su moguće povezani s požarom u neboderu. Među njima neslužbeno, ima i maloljetnika.

O propasti nebodera raspravljalo se i u Saboru. Oporba je kritizirala vladajuće.

Ante Kujundžić iskoristio je slučaj Vjesnika kako bi kritizirao zakone koje donose, a nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić smatra da je nužno pod hitno suvlasnike i upravitelje Vjesnika pozvati na obavijesni razgovor kako bi se utvrdile sve činjenice.

Što kažu čitatelji? Pitali smo vas tko je odgovoran za požar u Vjesniku'

Na Facebook stranici net.hr povela se žustra rasprava. Pitali smo čitatelje tko je odgovoran za požar u Vjesniku. A oni su kao i uvijek, vrlo jasni, direktni i glasni.

"Inspekcija koja je izdala dozvolu bez odgovarajuće protupožarne zaštite", kazao je Krešimir Šimunić.

"Nisam baš primijetila da se itko previše uzrujao. Kao: "hvala Bogu, jedna briga manje", rekla je Marijana Sopić.

"Čudno je da su izgorjeli porezni spisi koji nisu bili digitalizirani potpuno, pa je jasan zaključak. Pokazalo se da državu nije puno briga za vlastitu imovinu", smatra Željko Tvrdić.