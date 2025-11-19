FREEMAIL
freemail
VOZAČI OPREZ /

HAC-ova jedinica u stanju pripravnosti zbog snijega: Na ovoj dionici ima uvijek problema

Jučerašnji snijeg zadržao se u gorskoj Hrvatskoj, a kako ne bi bilo problema u prometu zimske službe su na terenu. Voditelj tehničke jedinice održavanja Delnice Valentin Crljenko otkrio koje su preporuke za vozače u zimskim uvjetima. 

'Od ponedjeljka su zimski uvjeti na cestama, obvezna je upotreba zimske opreme i zabrana za određene skupine vozila. Trenutačno stanje je dobro, autocesta je otvorena za sve skupine vozila, ali u sljedećim danima očekuju se nove padaline snijega', rekao je Crljenko. 

Služba je od 15. listopada u pripravnosti i kada je potrebno djeluju preventivno. 'Bilo je vozača koji nisu poštovali uvjete na cestama, radi se o teretnim vozilima i oni su od strane policije sankcionirani', dodao je. 

Vozači najviše moraju pripaziti zbog količine snijega na dionici čvora Vrbovsko i Oštrovica. Tu je i nadmorska visina najviša, 860 m, tu su uvijek najintenzivnije padaline. Sve službe spremne su i u narednim danima kada se očekuje novi snijeg. 

19.11.2025.
17:45
Ida Balen
Zimski Uvjeti Na CestamaHak
