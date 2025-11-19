FREEMAIL
'TEMPERATURA KRITIČNA' /

Vatrogasni zapovjednik emotivno o Vjesniku: 'Treba imati 'cojones' da se ponudiš. Luv you, guys'

Vatrogasni zapovjednik emotivno o Vjesniku: 'Treba imati 'cojones' da se ponudiš. Luv you, guys'
Foto: Josip Regović/pixsell/net.hr/katarina Hrnjkas

'Realno, ovu bitku nismo mogli dobiti', napisao je Siniša Jembrih i dodao da je to bitka u kojoj se požar s 13. kata vatrogascima 'spustio' iza leđa i zapalio katove doslovno ispod nogu

19.11.2025.
10:52
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Josip Regović/pixsell/net.hr/katarina Hrnjkas
I drugi dan od početka požara zagrebački vatrogasci i dalje neumorno vodom zalijevaju Vjesnikov neboder. Iz njega se još dimi, promet oko njega potpuno je zaustavljen, statičari predviđaju da će se morati možda i srušiti, a vatrogasni zapovjednik zagrebačke ekipe Siniša Jebrih svojom je objavom oborio sve s nogu. 

U emotivnoj ispovijesti, opisao je kako izgleda paklena noć u kojoj je gorio kultni zagrebačlki neboder.

Na jednoj strani vaga gasiti buktinju, na drugoj strani životi njegovih ljudi. 

Njegovu emotivnu objavu Siniše Jembriha donosimo u cijelosti: 

"Kak to izgleda – sve skupa?

Operacija ide u stalnim izmjenama ritmova: napad – napad – obrana – napad – regrupiranje. A uz to ide i cijeli paket stvari koje se izvana nikad ne vide: popune ljudi i opreme za cijeli Zagreb, zamjene, logistika (spontana, ne ove Tik Tok fore), komunikacije, zapovjedno vozilo, dron koji daje sliku iz zraka, mediji, politika, stotine poziva i poruka koji stižu istovremeno, lekcije naučene prije, jedna pusa… i ekipa koja sve to drži skupa.

E da — još uvijek možeš cijelu noć preskočiti.

Onaj osjećaj kad nazoveš prijateljakolegu usred noći i kažeš samo: “Savska 1, dođi.”

Bez “tko”, bez “kaj”, bez “kad”. Samo: “Dolazim.”

Hvala svima koji su se javili, a bilo vas je, ponudili pomoć, riječ podrške ili samo dobru vibru. Luv you, guys.

Iako je možda izgledalo kao da je sve pod kontrolom i laganini, iznutra je bilo sve samo ne laganini. Ekipa je radila rutinski, hladne glave i s iskustvom, iako su uvjeti bili brutalni. Brutala, buraz

Primjer – Povlačenje #2

Jedan kut zgrade na vrhu gori jako. Nemremo do njega. Statika loša. Procjena glasi: ne preporučuje se odlazak gore — napustiti zgradu.

Dron s IC kamerom potvrđuje: temperatura kritična.

Realno? “Papiri” kažu: ne ideš gore.

Osjećaj ekipe? Ma znate…

Četvorica ustanu, bez pompe, i kažu: “Ma mi to rešimo.”

Vatrogasni zapovjednik emotivno o Vjesniku: 'Treba imati 'cojones' da se ponudiš. Luv you, guys'
Foto: Net.hr

Jedan od njih ide u mirovinu za koji mjesec — opet se javi.

Drugi slavi pet banki — i opet se javi.

Na kraju nije trebalo ići, ali treba imati "cojones" da se ponudiš.

Realno, ovu bitku nismo mogli dobiti — bitku u kojoj ti se požar s 13. kata spusti iza leđa i zapali katove od 5. do 10., doslovno ispod nogu.

Tu bitku, u objektu bez osnovnih mjera zaštite i bez održavanja, jednostavno nemaš šanse dobiti."

Vatrogasni zapovjednik emotivno o Vjesniku: 'Treba imati 'cojones' da se ponudiš. Luv you, guys'
Foto: Net.hr

Ispod njegove objave zaredale su se stotine "najkova" te poruke podrške, ovo su neke od njih: 

"Vi ste svi čudo."; 

"Duboki naklon za sve vas i Bogu hvala da ste svi živi i zdravi. Svjesna sam da vas srce vuče i da spremno riskirate, ali životi su najvažniji. Hvala vam!";

"Naklon do poda."; 

Vatrogasni zapovjednik emotivno o Vjesniku: 'Treba imati 'cojones' da se ponudiš. Luv you, guys'
Foto: Neva Zganec/pixsell

"Respekt svima koji su tamo bili! Hvala Bogu da ste svi dobro i bez posljedica (osim umora i iscrpljenosti). A što se tiče same zgrade – ionako je bila napuštena, nefunkcionalna i nesigurna. Usprkos emocionalnoj povezanosti mnogih koji su tamo radeći proveli desetljeća, bilo je jasno već i prije da je potrebna sveobuhvatna obnova uz brojne skupe prilagodbe u skladu s novim sigurnosnim standardima – moja procjena: konačna preporuka statičara bit će zamjena objekta novim!

To što je, po nekim informacijama, izgorjela arhiva Porezne uprave mnoge će vjerojatno razveseliti. Uzroke požara trebala bi otkriti detaljna istraga, a što će ona pokazati – živi bili pa vidjeli."

"Kapa do poda!"

POGLEDAJTE VIDEO Dramatični snici buktinje Vjesnikova nebodera

 

'TEMPERATURA KRITIČNA' /
Vatrogasni zapovjednik emotivno o Vjesniku: 'Treba imati 'cojones' da se ponudiš. Luv you, guys'