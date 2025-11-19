Očevid još nije počeo: Policija otkrila kako će izgledati istraga

VJESNIK U PLAMENU /

Neboder Vjesnika nakon požara nije siguran i nitko ne smije u njega, zaključak je statičara koji su ga detaljno virtualno pregledali. Dok policija istražuje uzrok požara zbog kojeg neboderu prijeti i rušenje istodobno su na ispitivanje doveli skupinu mlađih ljudi za koje sumnjaju da bi možda nešto mogli znati.

Instalacije, podmetnut požar ili udar groma? Cijela država raspravlja što se dogodilo sa zgradom koja je bila više od nebodera.

Reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s voditeljem Službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije Ivicom Kropekom