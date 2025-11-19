FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VJESNIK U PLAMENU /

Očevid još nije počeo: Policija otkrila kako će izgledati istraga

Neboder Vjesnika nakon požara nije siguran i nitko ne smije u njega, zaključak je statičara koji su ga detaljno virtualno pregledali. Dok policija istražuje uzrok požara zbog kojeg neboderu prijeti i rušenje istodobno su na ispitivanje doveli skupinu mlađih ljudi za koje sumnjaju da bi možda nešto mogli znati. 

Instalacije, podmetnut požar ili udar groma? Cijela država raspravlja što se dogodilo sa zgradom koja je bila više od nebodera. 

Reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s voditeljem Službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije Ivicom Kropekom

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
19.11.2025.
19:18
Ivana Ivanda Rožić
PožarIstragaOčevidVjesnik
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx