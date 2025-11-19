Stručnjaci savjetuju kako izbjeći prometni kolaps u Zagrebu: 'Pratite ih, vrlo su dobre'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DO KAD TAKO? /

Vjesnikov neboder nije jedini problem - Zagrepčani su izgubili i prometnu žilu kucavicu. Zatvaranjem dijela Slavonske avenije blokiran je prolaz oko 100 tisuća automobila koliko ih ondje prođe u danu. A to znači velike gužvu i nervozu.

Prometni stručnjaci smatraju da boljeg rješenja trenutačno nema, no ako ova zabrana prometa potraje – morat će se tražiti druge opcije. Savjet vozačima je pratiti navigacijske aplikacije.

'One danas mogu vrlo dobro uputit vozače na one pravce gdje imamo najmanje gužve i gdje možemo najbrže proći. A ono što je bitno i jako je dobra alternativa je korištenje javnog prijevoza koji može prevesti jako velik broj putnika', kaže dekan Prometnog fakulteta Marko Šoštarić.

Slavonska će ostati zatvorena sigurno do kraja tjedna, a nakon analize sigurnosti u zgradi Vjesnika u nedjelju, znat će se hoćemo li i u ponedjeljak gubiti živce na putu do posla. Više pogledajte u prilogu