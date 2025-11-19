FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DO KAD TAKO? /

Stručnjaci savjetuju kako izbjeći prometni kolaps u Zagrebu: 'Pratite ih, vrlo su dobre'

Vjesnikov neboder nije jedini problem - Zagrepčani su izgubili i prometnu žilu kucavicu. Zatvaranjem dijela Slavonske avenije blokiran je prolaz oko 100 tisuća automobila koliko ih ondje prođe u danu. A to znači velike gužvu i nervozu.

Prometni stručnjaci smatraju da boljeg rješenja trenutačno nema, no ako ova zabrana prometa potraje – morat će se tražiti druge opcije. Savjet vozačima je pratiti navigacijske aplikacije.

'One danas mogu vrlo dobro uputit vozače na one pravce gdje imamo najmanje gužve i gdje možemo najbrže proći. A ono što je bitno i jako je dobra alternativa je korištenje javnog prijevoza koji može prevesti jako velik broj putnika', kaže dekan Prometnog fakulteta Marko Šoštarić

Slavonska će ostati zatvorena sigurno do kraja tjedna, a nakon analize sigurnosti u zgradi Vjesnika u nedjelju, znat će se hoćemo li i u ponedjeljak gubiti živce na putu do posla. Više pogledajte u prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
19.11.2025.
19:28
Maja Lipovšćak Garvanović
VjesnikPrometSlavonska Avenija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx