Skandal koji ga vuče prema dnu: Zašto Trump potpuno poludi kad se spomene ime tog čovjeka?

OTKRIVANJE OPASNE MREŽE /

Koliki su razmjeri zločina osuđenog seksualnog predatora Jeffreyja Epsteina, tko je sve od moćnika sudjelovao u zlostavljanju i silovanju djevojaka i koliko je u sve upleten američki predsjednik Donald Trump? Amerika se nada odgovorima na ova pitanja nakon što je Kongres od Ministarstva pravosuđa zatražio objavu svih dokumenata povezanih s istragom sada preminulog financijaša.

Naime, 427 zastupnika - svi osim jednog republikanca glasali su za prijedlog Zakona kojim se traži objavljivanje dokumenata o istrazi Epsteina. A nakon što cijela stvar mjesecima razvlačila, a većina republikanaca odbijala dati podršku inicijativi, Trump im je za vikend dao zeleno svjetlo.

"Donald Trump je dovoljno dugo pokušavao prikrivati Jeffreyja Epsteina. Ovdje se radi o tome da se pozove na odgovornost sve ljude iz Epsteinova kruga koji su godinama silovali, manipulirani, ciljali i omogućavali zlostavljanje stotina djevojčica", rekao je Chuck Schumer, vođa demokrata u Senatu američkog Kongresa.

Cijela stvar je prošla i u Senatu, pa ide na potpis Trumpu. Zašto pušta ovu proceduru, umjesto da jednostavno naredi Ministarstvu pravosuđa da dokumente objavi - to je američkog predsjednika pitala novinarka Mary Bruce. Trump ju je zato divljački napao i zaprijetio oduzimanjem dozvole za emitiranje mreži ABC.

