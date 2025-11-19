Mladić iz ugledne zagrebačke obitelji i nezapamćena pljačka: Jarak otkrio ekskluzivu!

Pljačka stoljeća je tema nove epizode serijala Dosje Jarak. U fokusu im je intrigantna pljačka koja se događala u 80-im godinama prošlog stoljeća.

Iz Nacionalne sveučilišne biblioteke, ali i knjižnice Zagrebačke nadbiskupije, tijekom šestogodišnjeg je perioda ukradeno više od 1300 neprocjenjivo vrijednih knjiga, starih i preko 400 godina. Mnoge od njih su bile jedini primjerci koji su postojali u zemlji.

Mozak cijele operacije bio je 18-godišnji Aleksandar Milles koji se nije zadovoljio samo prodajom knjiga za astronomske iznose, već ih je i sakatio i iz njih izrezivao vrijedne karte i grafike, a nad vjerskim knjigama izvodio i okultne rituale.

Rekao je da mu je krajnji cilj bio podmetnuti požar biblioteke s preko dva i pol milijuna knjiga, ali i spaliti pisani trag o korijenima katoličke crkve u Hrvatskoj.

U studiju RTL Danasa gostovali su autori nove epizode Dosjea Jarak Dario Todorović i Andrija Jarak.

Zašto ste se odlučili pozabaviti nezapamćenom hrvatskom pljačkom stoljeća?

Andrija Jarak: Odgovor na to pitanje leži u tebi jer si mi postavio pet pitanja u zadnjih pet minuta kad smo ja i Dario sjeli za stol. Znači, ako tebe zanima javno, onda će vjerojatno zanimati gledatelje zato što je priča intrigantna sa svih strana. Jedan inteligentni mladić iz ugledne zagrebačke obitelji, čiji je otac legendarni novinar i urednik, odlučio je uništiti svaki trag pisane povijesti Hrvata, osmislio brutalan plan i godinama uz pomoć svojih suradnika krao vrijedna djela iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Mislim da je to dovoljan razlog da se to pogleda. To je uistinu najveća pljačka kulturnog blaga u Hrvatskoj.

Dario, kako je bilo istraživati tu pljačku, staru četrdeset godina?

Dario Todorović: Meni je bilo jako interesantno, to sam i privatno istraživao. Fascinantna mi je ta priča i uvijek govorim da je to jedna svjetska priča, ne samo naša. Svi smo, evo sad u zadnje vrijeme vidjeli smo pljačku u Louvreu, koliko to zanima ljude. Kad se ti neki artefakti kradu, a mi ovdje imamo vrijedna neprocjenjiva djela koja su ukradena prije četrdesetak godina, od kojih mnoga nikada nisu vraćena. Jedan mastermind iza toga je jedan ekscentrik, negativac kakvim se još dosad u emisijama nismo bavili.

Ali mladi... Mladić je tada imao tek 18 godina.

Dario Todorović: To je fascinantno da netko tko je tako obrazovan i, rekli bi onako narodski, napola lud. Dečko koji imao nekakvih problema, ali je bio iznimno inteligentan i osmislio je plan kako će tako vrijedna djela godinama iznositi, a da nitko to ne zna. To je stvarno fascinantno i mogu reći da je on bio mastermind što se toga tiče i bilo je jako interesantno to istražiti.

Koja su vas otkrića tijekom istraživanja i snimanja ove priče najviše zaintrigirala?

Andrija Jarak: Činjenica da nedostaje nekoliko stotina vrijednih knjiga i koji se još uvijek traže. Nažalost, neke nikad neće biti pronađeni, a najveća šteta svega je ta što su uništena djela koja de facto nemaju vrijednost. Najveći benefit ove emisije je taj što smo ušli po prvi put s kamerama ekskluzivno u Metropolitanu, u srcu Nacionalne sveučilišne knjižnice i snimali tamo uistinu neke kadrove koji nikad nisu viđeni. Dario je proveo tamo dane i dane pa može reći par pikanterija.

Dario Todorović: Za ljude koji ne znaju, Metropolitana je knjižnica Zagrebačke nadbiskupije i tamo se čuvaju djela stara više stotina godina. Najstariji rukopisi su iz 11. Stoljeća. Govorimo o stvarima koje su tisuću godina stare.

Neke od ukradenih stvari su se vratile?

Dario Todorović: Neke su se vratile, nažalost, jako malo toga, ali nama je fascinantno što smo uspjeli tamo doći gdje ljudi zapravo nemaju baš pristup. Ako u Google utipkate Metropolitanu, znate koliko će fotografija izaći? Jedna jedina od Zagrebačke nadbiskupije. Mi smo tamo ušli s kamerom, snimili to i stvarno osjetili jedno strahopoštovanje kad vidiš te stare knjige, kako ljudi brižno paze na to. To je jedno ogromno blago koje su uspjeli oskvrnuli pljačkaši, ukrasti, izrezati van vrijedne karte. Dosta nezamislivo što se događalo.

Andrija Jarak: I kad vidiš svećenika koji je cijeli život posvetio očuvanju te kulturne baštine koji s toliko emocija priča o tim knjigama kao da su mu njegovi nadređeni. Moram zahvaliti gospodinu Dinku Čuturi, ravnatelju arhiva koji nam je doista sve to omogućio jer je očito i sam shvatio koliko je bitno da javnost to vidi. Puno je reakcija i iščekivanja, nadamo se da će emisija biti jednako uspješna kao i prethodne.

Puno je još pitanja na koja se traže odgovori. Kada da ih potražimo, u koliko sati i gdje?

Dario Todorović: Na to pitanje imam odgovor. U ponoć epizoda dolazi na platformu VOYO i tada će biti dostupna. Od starta mislim da je ovo jedna od najboljih priča koju smo radili. Nema krvi, nije teška, nije mučna.

Andrija Jarak: Nema otetih, silovanih, ubijenih, ali ima nešto. Dat ću vam ekskluzivu u RTL-u Danas - uskoro se očekuje da bi se jedna pošiljka knjiga mogla vratiti u Hrvatsku iz Italije. Bit ćemo sa zadovoljstvom tamo kad se to dogodi i sretni smo ako se to dogodi.

