'Mastermind' milijunske pljačke Hrvatske: 'On je, između Biblije i Boga, izabrao Sotonu'

Nova epizoda 'Dosjea Jarak', koju ne propustite ovog četvrtka na platformi Voyo, najintrigantnija je epizoda jedinog originalnog regionalnog true crime serijala. U pljački filmskih razmjera, jedva je punoljetan mladić godinama krao nacionalno blago i prodavao ga od Beograda, preko Graza do čak navodno Londona. Je li riječ o geniju, ili se iza njega krije nevidljiva kriminalna mreža - otkrijte u novoj epizodi 'Dosjea Jarak': 'Pljačka stoljeća'.

18-godišnjak ukrao milijune i činio to neopaženo godinama

Aleksandar Milles jedva da je imao 18 godina kada je osmislio krađu koja će se poslije pokazati pljačkom stoljeća. Sve oko masterminda najveće pljačke Hrvatske je enigmatično. Dolazi iz ugledne zagrebačke obitelji, studirao je pravo, sa samo 25 godina se našao na optuženičkoj klupi u sudnici, gdje je smjelo 15 dana iznosio svoju obranu. No, to je bilo sve osim obrane. hvalio se raskošnim životom, podsmjehivao sucu, izrugivao i prijetio Crkvi. Originalne snimke sa suđenja pogledajte u novoj epizodi 'Dosjea Jarak' u četvrtak samo na Voyo!

Genije ili poremećaj osobnosti - tko je Aleksandar Milles?

"On je, između Biblije i Boga, izabrao Sotonu", kaže Branko Lazarević, kriminalistički inspektor koji je radio na slučaju pljačke stoljeća. Otkriva i kako su razbili Millesovu mrežu pljačkaša. I tko su sve bili sudionici pod vodstvom tek punoljetnog studenta prava.

"Težak okrivljenik, užasno. On sebe mora istaknuti u prvi plan. Ništa nije slučajno, ni banalno", prisjeća se sudac Vladimir Vinja koji je Aleksandru Millesu izrekao presudu. Milles je iznenadio sve u sudnici jer se tijekom izricanja kazne 'cerekao'. Prošao je niz vještačenja, a stručnjaci su ga okarakterizirali genijem, ali i narcisoidnom osobom.

