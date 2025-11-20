Je li požar u Vjesniku podmetnut i hoće li se zgrada srušiti?

Je li uzrok stvarno bila munja ili je požar u Vjesnikovom neboderu podmetnut? Doznalo se da je skupina mladih osoba bila na obavijesnim razgovorima u policiji. Sumnja se da je nekoliko njih u ponedjeljak navečer bilo u neboderu, a javlja se i sve više stručnjaka kojima je sumnjivo da je požar istovremeno bijesnio na više katova i širio se odozdo prema gore. Još uvijek ne znamo ni hoće li se simbol Zagreba i novinarstva uopće obnavljati ili će se rušiti. Ali zasad mrtvac stoji na mjestu, i uzrokuje neviđene kolone i prometni kolaps. O Vjesniku više pogledajte u prilogu Direktovog Borka Brunovića.