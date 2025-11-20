FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PUNO JE PITANJA /

Je li požar u Vjesniku podmetnut i hoće li se zgrada srušiti?

20.11.2025.
6:05
RTL Direkt
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Je li uzrok stvarno bila munja ili je požar u Vjesnikovom neboderu podmetnut? Doznalo se da je skupina mladih osoba bila na obavijesnim razgovorima u policiji. Sumnja se da je nekoliko njih u ponedjeljak navečer bilo u neboderu, a javlja se i sve više stručnjaka kojima je sumnjivo da je požar istovremeno bijesnio na više katova i širio se odozdo prema gore. Još uvijek ne znamo ni hoće li se simbol Zagreba i novinarstva uopće obnavljati ili će se rušiti. Ali zasad mrtvac stoji na mjestu, i uzrokuje neviđene kolone i prometni kolaps. O Vjesniku više pogledajte u prilogu Direktovog Borka Brunovića.

Vjesnik
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PUNO JE PITANJA /
Je li požar u Vjesniku podmetnut i hoće li se zgrada srušiti?