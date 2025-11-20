Otok veličine Cresa na Svjetskom prvenstvu: Kako je Curacao postao hit kvalifikacija?

Karipsko čudo! /

Možda ste dosada čuli samo za liker Curacao. Ali zato su od sinoć svi čuli za malu karipsku državu Curacao. Velika je kao otok Cres, imaju samo 155 tisuća stanovnika, a autonomna su zemlja unutar Kraljevine Nizozemske. A zašto svi odjednom pričaju o njima? Curacao je hit kvalifikacija i najmanja zemlja u povijesti koja će zaigrati na Svjetskom prvenstvu.

U napetom dvoboju protiv Jamajke uspjeli su se kvalificirati. I to nakon što je penal Jamajke poništen pregledom VAR -a. Nijedan igrač im nije rođen na otoku, a uglavnom nogomet igraju u Nizozemskoj i Belgiji. Prije njih, najmanja država na Svjetskom prvenstvu bio je Island. Nije nam bitno protiv koga ćemo igrati, neka dođe bilo tko - poručio je njihov predsjednik nogometnog saveza.