Karipsko čudo! /

Otok veličine Cresa na Svjetskom prvenstvu: Kako je Curacao postao hit kvalifikacija?

Možda ste dosada čuli samo za liker Curacao. Ali zato su od sinoć svi čuli za malu karipsku državu Curacao. Velika je kao otok Cres, imaju samo 155 tisuća stanovnika, a autonomna su zemlja unutar Kraljevine Nizozemske. A zašto svi odjednom pričaju o njima? Curacao je hit kvalifikacija i najmanja zemlja u povijesti koja će zaigrati na Svjetskom prvenstvu. 

U napetom dvoboju protiv Jamajke uspjeli su se kvalificirati. I to nakon što je penal Jamajke poništen pregledom VAR -a. Nijedan igrač im nije rođen na otoku, a uglavnom nogomet igraju u Nizozemskoj i Belgiji. Prije njih, najmanja država na Svjetskom prvenstvu bio je Island. Nije nam bitno protiv koga ćemo igrati, neka dođe bilo tko - poručio je njihov predsjednik nogometnog saveza. 

20.11.2025.
7:27
