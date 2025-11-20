Europski giganti pred novim šokom? Ždrijeb doigravanja otkrio brutalne parove

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U sjedištu FIFA-e u Zürichu održan je ždrijeb europskog doigravanja koje će u ožujku dati posljednje četiri europske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2026.

U skupini A, Italija kod kuće dočekuje Sjevernu Irsku, dok će Wales igrati protiv Bosne i Hercegovine. Talijani ponovno idu težim putem nakon što nisu uspjeli izboriti izravan plasman, a potencijalno ih u finalu čeka Wales ili BiH. Sjeverna Irska na SP-u nije bila od 1986.

Švedsku pod vodstvom Grahama Pottera odmah čeka težak ispit protiv Ukrajine, dok će Poljska pokušati proći Albaniju. Danska ide na Sjevernu Makedoniju, neočekivanog “krvnika” Italije iz prošlog ciklusa, dok Češku očekuje neugodni ogled s Irskom, junacima posljednjeg kola kvalifikacija.

Turska lovi prvi nastup na SP-u od senzacionalnog trećeg mjesta 2002., a u polufinalu doigravanja igra protiv Rumunjske. Slovačka će ugostiti Kosovo, koje još nikad nije igralo na SP-u.

Polufinala su na rasporedu 26. ožujka, a finala 31. ožujka. Više rangirane momčadi domaćini su polufinala, dok je domaćinstvo finala određeno ždrijebom.