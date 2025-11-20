Spektakl u najavi: Može li tihooceanski otočni arhipelag izboriti povijesni plasman na SP 2026?

Irak će igrati protiv Bolivije ili Surinama u međukonferencijskom doigravanju za Svjetsko prvenstvo 2026., dok Demokratska Republika Kongo čeka Novu Kaledoniju ili Jamajku u drugoj utakmici međukonferencijskog doigravanja, odlučio je ždrijeb održan u četvrtak u sjedištu FIFA-e.

Šest momčadi iz konfederacija AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL i OFC igrat će na međukonfederacijskom doigravanju u Guadalajari i Monterreyu u ožujku i boriti se za zadnja dva mjesta koja vode na SP 2026..

Nositelji Irak i Demokratska Republika Kongo izravno su se plasirali u dva finala doigravanja. Irak se pokušava kvalificirati za Svjetsko prvenstvo prvi put od svog debija 1986. godine.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Reprezentacija koju vodi Graham Arnold stigla je do doigravanja na dramatičan način pobijedivši Ujedinjene Arapske Emirate izvođenjem jedanaesterca u 17. minuti sudačke nadoknade za ukupni rezultat 3-2. Kongo je održao nade za plasman na Svjetsko prvenstvo pobijedivši Nigeriju 4-3 na jedanaesterce nakon neriješenog rezultata 1-1 u produžecima i osvojivši doigravanje za afričke kvalifikacije. Jamajka nije uspjela ostvariti potrebnu pobjedu nad Curacaom za izravnu kvalifikaciju, zbog čega je Steve McClaren podnio ostavku na mjesto glavnog izbornika unatoč plasmanu u doigravanje. Bolivija je završila na sedmom mjestu u južnoameričkim kvalifikacijama, osiguravši mjesto u doigravanju šokantnom pobjedom od 1-0 nad Brazilom u posljednjem kolu južnoameričkih kvalifikacija.

Danas je u Zuerichu održan zaseban žrijeb za europsko doigravanje gdje će se 16 momčadi boriti za preostala četiri mjesta koja vode na SP 2026.

Ždrijeb međukonferencijskog doigravanja

Polufinale 1: Nova Kaledonija - Jamajke

Finale: Demokratska Republika Kongo protiv pobjednika polufinala 1

Polufinale 2: Bolivija protiv Surinama

Finale: Irak protiv Pobjednika polufinala 2

