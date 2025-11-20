Spektakl u najavi: Može li tihooceanski otočni arhipelag izboriti povijesni plasman na SP 2026?
Nositelji Irak i Demokratska Republika Kongo izravno su se plasirali u dva finala doigravanja.
Irak će igrati protiv Bolivije ili Surinama u međukonferencijskom doigravanju za Svjetsko prvenstvo 2026., dok Demokratska Republika Kongo čeka Novu Kaledoniju ili Jamajku u drugoj utakmici međukonferencijskog doigravanja, odlučio je ždrijeb održan u četvrtak u sjedištu FIFA-e.
Šest momčadi iz konfederacija AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL i OFC igrat će na međukonfederacijskom doigravanju u Guadalajari i Monterreyu u ožujku i boriti se za zadnja dva mjesta koja vode na SP 2026..
Nositelji Irak i Demokratska Republika Kongo izravno su se plasirali u dva finala doigravanja. Irak se pokušava kvalificirati za Svjetsko prvenstvo prvi put od svog debija 1986. godine.
Reprezentacija koju vodi Graham Arnold stigla je do doigravanja na dramatičan način pobijedivši Ujedinjene Arapske Emirate izvođenjem jedanaesterca u 17. minuti sudačke nadoknade za ukupni rezultat 3-2. Kongo je održao nade za plasman na Svjetsko prvenstvo pobijedivši Nigeriju 4-3 na jedanaesterce nakon neriješenog rezultata 1-1 u produžecima i osvojivši doigravanje za afričke kvalifikacije. Jamajka nije uspjela ostvariti potrebnu pobjedu nad Curacaom za izravnu kvalifikaciju, zbog čega je Steve McClaren podnio ostavku na mjesto glavnog izbornika unatoč plasmanu u doigravanje. Bolivija je završila na sedmom mjestu u južnoameričkim kvalifikacijama, osiguravši mjesto u doigravanju šokantnom pobjedom od 1-0 nad Brazilom u posljednjem kolu južnoameričkih kvalifikacija.
Danas je u Zuerichu održan zaseban žrijeb za europsko doigravanje gdje će se 16 momčadi boriti za preostala četiri mjesta koja vode na SP 2026.
Ždrijeb međukonferencijskog doigravanja
Polufinale 1: Nova Kaledonija - Jamajke
Finale: Demokratska Republika Kongo protiv pobjednika polufinala 1
Polufinale 2: Bolivija protiv Surinama
Finale: Irak protiv Pobjednika polufinala 2
POGLEDAJTE VIDEO: Od plaža do svjetske scene: Curacao i Haiti debitirat će na Mundijalu