Ždrijeb domaćinstava u doigravanju napravio kaos: Makedonci ga proklinju, a oko Ukrajine 'komedija'
Njihov put na SP je daleko najteži i najnaporniji, no prođu li, bit će i najslađi
Ždrijeb dodatnih kvalifikacija za SP 2026 smjestio je preostalih 16 europskih reprezentacija u turnir iz kojeg će 'isplivati' četiri putnika na završni turnir koji će se na ljeto sljedeće godine odigrati u Meksiku, SAD-u i Kanadi.
Uz ta četiri europska u ožujku ćemo doznati još dva iz Interkontinentalnih dokvalifikacija za konačnih 48 sudionika nikad većeg SP-a.
Vratimo se na europski dio u kojem će se za prolaz na SP morati pobijediti dva protivnika, no zanimljivo je pogledati kakvu je situaciju kreirao ždrijeb s domaćinstvima utakmica u četiri skupine.
Prođe li Wales doma protiv BiH, igrat će doma i protiv Italije. Isto vrijedi i za Ukrajinu, Slovačku i Češku koji se tako mogu smatrati dobitnicima ždrijeba.
Ždrijeb je okrutno dodijelio domaćinsku prednost Ukrajini koja svoje utakmice ionako ne igra doma zbog ratnog stanja. Ovakvu 'komediju' sasvim sigurno proklinju i svi ostali u skupini koji bi radije da su u takvoj situaciji oni dobili domaćinstvo, no ono što je zapravo najzanimljivije je da Ukrajina svoje 'domaće' utakmice igra u Poljskoj.
Prođu li Ukrajinci Švedsku, a Poljaci Albaniju tada bi Ukrajina imala prednost domaćinstva protiv Poljske i igrala kao i dosad doma u - Poljskoj! Ostaje za vidjeti hoće li u takvoj situaciji Ukrajinci odlučiti ipak igrati negdje drugdje gdje će im zapravo biti teže jer su u Poljskoj već navikli igrati, ali neće htjeti dati priliku Poljacima da igraju u domaćinskoj atmosferi.
S druge pak strane, Sj Irska, Albanija, Rumunjska i Sj Makedonija, koje sve redom, hvala Bogu, nemaju ratno stanje u svojim zemljama, našli su se u nemilosti ždrijeba te u ožujskim kvalifikacijama neće odigrati niti jednu domaću utakmicu. Njihov put na SP je daleko najteži i najnaporniji, no prođu li, bit će i najslađi.
SKUPINA 1
Italija - Sj Irska
Wales - BiH (domaćinstvo u finalu)
SKUPINA 2
Ukrajina - Švedska (domaćinstvo u finalu)
Poljska - Albanija
SKUPINA 3
Turska - Rumunjska
Slovačka - Kosovo (domaćinstvo u finalu)
SKUPINA 4
Danska - Sj Makedonija
Češka - Irska (domaćinstvo u finalu)