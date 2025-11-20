Bivši slovenski reprezentativac priznao nasilje u obitelji: Šokantni detalji otkrivaju skrivanu stranu

Bivši slovenski nogometni reprezentativac Tin Matavž, poznat i po nastupima za Goricu te 11 pogodaka u 39 utakmica za nacionalnu selekciju, pravomoćno je osuđen na sudu u Novoj Gorici zbog obiteljskog nasilja i zanemarivanja troje maloljetne djece. Unatoč ozbiljnosti optužbi, Matavž je zahvaljujući nagodbi s tužiteljstvom i priznanju krivnje prošao sa novčanom kaznom od 2.790 eura, iako zakon za takva djela predviđa do pet godina zatvora po točki.

Priznao fizičko i psihičko nasilje nad suprugom

Prema pisanju slovenskih medija, Matavž je tužiteljstvu priznao da je svoju suprugu, s kojom je u braku gotovo 11 i pol godina, fizički napadao i psihički zlostavljao, prijetio joj smrću te je sustavno kontrolirao njezino kretanje i komunikaciju.

Kako navode Slovenske novice, Matavž ju je: udarao glavom u čelo, snažno čupao kosu, udarao joj glavu o zid, bacao predmete prema njoj, gušio je, vrijeđao i zastrašivao

Također je na njezin mobitel instalirao aplikaciju za praćenje, zahtijevao da mu se stalno javlja gdje ide i s kim je, a pratio ju je i putem javnih kamera. U novčaniku je morala nositi GPS uređaj.

Nasilje je trpjela i djeca

Matavž je priznao i nasilje nad djecom. Prema navodima suda, djeca su bila izložena zastrašivanju, ignoriranju i emocionalnom zlostavljanju posebice kada bi pokušala zaštititi majku. Često ih je plašio vožnjama velikom brzinom i naglim kočenjem.

Zbog svega toga, obitelj je bila pod nadzorom centara za socijalnu skrb.

Zašto je dobio samo novčanu kaznu?

Tužiteljica Marta Durnik Vukelić predložila je novčanu kaznu, uz obrazloženje da Matavž dosad nije bio kažnjavan i da je odmah priznao djela. Dan nakon nagodbe uplatio je 2.000 eura humanitarnoj organizaciji Sožitje, što je također uzeto kao olakotna okolnost.

Sud je naglasio kako obitelj posljednjih godinu dana ponovno živi zajedno te da, prema njihovim navodima, situacija u kući jest stabilnija, što je bio još jedan razlog za nižu sankciju.

