Monstrum iz Mostara koji je pištoljem ubio Aldinu (32) želi na slobodu

Anis Kalajdžić (33) iz Mostara kojeg se sumnjiči da je zvjerski ubio bivšu djevojku Aldinu Jahić (32) u srijedu je zatražio da se brani sa slobode, piše Dnevni avaz.

Ročište za određivanje pritvora održano je ujutro na Kantonalnom sudu u Mostaru, a njegova obrana protivila se pritvoru i predložila da se 33-godišnjaku, ako za to postoje uvjeti, odrede druge mjere zabrane.

Njegov odvjetnik po službenoj dužnosti Nermin Dizdar u obrazloženju je istaknuo da je saslušan veći broj svjedoka te da smatra kako ne postoje izvanredne okolnosti.

Tužiteljica se protivi

Tužiteljica Vesna Pranjić naglasila je pak kako se izrazito protivi bilo kakvim drugim mjerama zabrane te da se jedino pritvorom može spriječiti ponavljanje djela, a pritom i umiriti javnost.

Pritvor je predložen zbog opasnosti od ponavljanja djela, ali i zbog postojanja izvanrednih okolnosti s obzirom na to da je riječ o posebno teškom kaznenom djelu. Rješenje o prijedlogu Sud će donijeti u zakonskom roku, najkasnije do kraja radnog dana.

Zvjersko ubojstvo

Podsjetimo, sumnjiči se da je Kalajdžić, koji inače radi kao na benzinskoj crpki i kao nogometni sudac, u nedjelju oko 18.00 sati ispred fitnes centra čekao Aldinu koja je trenirala unutra. Prišao joj je i počeo ju je udarati po glavi i prsima, a u jednom trenutku izvukao je pištolj kojeg je prethodno ilegalno nabavio.

Aldina je tada u strahu za vlastiti život potrčala u smjeru jednog hotela i prolaznicima vikala da zovu policiju. Potom je ušla u jedan restoran i sama nazvala policiju. Međutim, Kalajdžić je upao unutra, pronašao 32-godišnjakinju u WC-u i potom je upucao u glavu. Zadobila je smrtonosnu ozljedu i umrla na licu mjesta.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

- Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

- SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

- Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/

