Ovo je djevojka (32) koju je ubio nogometni sudac u Mostaru: 'Više puta joj je prijetio'

Novi slučaj femicida šokirao je susjednu Bosnu i Hercegovinu, a tamošnji mediji pišu da je ubijena A.J. (32) iz Kalesije koja se prošle godine preselila u Mostar zbog posla.

Prema prvim informacijama, za ubojstvo je osumnjičen njezin bivši dečko Anis Kalajdžić (33), dugogodišnji nogometni sudac u Prvoj ligi FBiH.

Avaz piše da je nesretna djevojka bježala od njega još s autobusne stanice te nazvala policiju. Uspjela se sakriti u hotel, no Kalajdžić ju je pronašao i ubio. Avaz neslužbeno doznaje da je nakon toga htio presuditi i sebi, no zakočio je pištolj.

Očevidom je rukovodila kantonalna tužiteljica Tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona Vesna Pranjić koja je otkrila da je Kalajdžić ranije prijetio ubijenoj ženi. Prijetnje nije prijavljivala, vjerujući da će to stati na tome - prijetnjama.

"Međutim, kada je krenula na fitnes, on ju je dočekao i fizički je napao, nakon čega je potegao pištolj. Ona je potrčala do hotela nastojeći se spasiti, ali je on ušao i ubio je", kazala je Pranjić medijima.

Osumnjičeni je uhićen na licu mjesta.

"Osumnjičeni je u roku od nekoliko minuta uhićen i pod policijskim je nadzorom. Ovo je tragičan slučaj i koristim priliku da izrazim sućut obitelji. Što se tiče kvalifikacije krivičnog djela, to će Tužilaštvo odlučiti u kojem smjeru će ići, čini se da za sada ima jako puno dokaznog materijala", poručio je ministar MUP-a HNK Marijo Marić.

Od ubijene mlade žene opraštaju se prijatelji. Emotivnu poruku sućuti objavio je ekonomist Admir Čavalić koju ju je poznavao. "Teško je naći riječi za nečiju smrt. Još teže ako je ta osoba bila mlađa od tebe, studentica, osoba koja te zvala mentorom. Od prvih edukacija, organizacija događaja, međunarodnih putovanja, čitanja jedne, druge, treće, pedesete knjige pa sve do pisanja zajedničkih naučnih radova i globalnih projekata. Decenija rada i rasta. Kad gledaš kako student uči, radi, razvija se u jaku individuu. Ta osoba je bila Aldina Jahić, 'filozof' kako sam je zvao. Filozof je večeras pokušao pobjeći od nasilnika, budale, nekakvog mlakonje bez kičme", objavio je.

"Aldina je mogla organizirati događaj za 1.000 ljudi, pisati na desetine radova, govoriti pred punim skupom vani, tečno na engleskom, pričati o BiH i šaliti se. Mogla je sve, tako sam je vidio. Ali pobjeći večeras nije uspjela. Idi dalje dragi filozof. Rahmet duši bosanskoj, iskrena sućut obitelji Jahić", zaključio je.

