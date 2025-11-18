Nogometni sudac prebio ženu pa joj pucao u glavu: Objavljena rekonstrukcija brutalnog ubojstva
Pritvor je predložen zbog bojazni da će osumnjičenik ponoviti kazneno djelo za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža
Županijskog tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanske županije podnijelo je Županijskom sudu u Mostaru prijedlog za određivanje pritvora 33-godišnjem Anisu Kalajdžiću, osumnjičenom za brutalno ubojstvo Aldine Jahić, piše Avaz.ba.
Tužiteljstvo navodi kako je Kalajdžić prvo napao, a zatim i usmrtio nesretnu djevojku. "Osumnjičeniku Anisu K. stavlja se na teret da je dana 16. studenog 2025. godine oko 18 sati, na autobusnoj stanici u Mostaru, Trg Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno nabavio pištolj na ilegalan način i kojeg je kod sebe neovlašteno posjedovao, ispred fitness centra sačekao oštećenu A.J. koja je tu trenirala, te joj prišao i više puta udarao u predjelu glave i grudi od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe, da bi u jednom trenutku izvadio pištolj" navodi se u priopćenju Tužiteljstva.
"Oštećena je zbog straha za vlastiti život potrčala u pravcu hotela 'T.', Trg Ivana Krndelja bb u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost, građanima prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem, da bi potom ušla u restoran 'B.' i mobitelom pozvala policiju, za koje vrijeme je osumnjičenik došao i oštećenu pronašao u toaletu dok je ona ponovno pokušavala pozivati u pomoć, pa joj je osumnjičenik prišao i pucajući iz pištolja u pravcu glave zadao joj smrtonosne ozljede od kojih je oštećena preminula na licu mjesta", stoji u priopćenju.
Posebno težak zločin
Pritvor je predložen zbog bojazni da će osumnjičenik ponoviti kazneno djelo za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža. Kao razlog navode i izvanredne okolnosti s obzirom na to da je riječ o posebno teškom zločinu, uzimajući u obzir način počinjenja i posljedice.
Smatraju da bi njegovo puštanje na slobodu predstavljalo stvarnu prijetnju narušavanju javnog reda, "budući da je u posljednje vrijeme učestalo vršenje najtežih kaznenih djela - ubojstava na štetu žena".
Tužiteljstvo je protiv Kalajdžića već ranije podiglo optužnicu zbog produženog kaznenog djela ugrožavanja sigurnosti. Ta je optužnica potvrđena na Općinskom sudu u Mostaru 15. svibnja ove godine te je bilo zakazano i ročište radi izjašnjenja o krivnji.
