RTL pomaže djeci, a evo kako i vi možete sudjelovati

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

HUMANITARNA KAMPANJA /

Na današnji Svjetski dan djeteta simbolično počinje i naša humanitarna kampanja udruge „RTL pomaže djeci“ – „Budi mi prijatelj“.

Ove godine skupljamo za projekte koje su na natječaj Udruge prijavile neprofitne organizacije koje se bave djecom, a svaki odabrani projekt ima svog ambasadora.

Uz Andriju Jarka Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča projektom želi osigurati novac za školovanje pet pasa pomagača za djecu s teškoćama u razvoju.

Još jedan projekt u ovogodišnjoj kampanji je onaj u Općoj bolnici Nova Gradiška, kojoj je potreban transportni inkubator i pripadajući monitor vitalnih funkcija. Ambasadorica je glumica Jelena Perčin.

Kao ambasador udruge RTL POmaže djeci je i Dino Rađa - koji pomaže u prikupljanju novca za opremanje vanjskog igrališta Specijalne bolnice Thalassotherapia Crikvenica u koju na rehabilitaciju dolaze djeca iz cijele Hrvatske.

Kako i vi možete sudjelovati? Već sada pozivom na humanitarni broj udruge 060 9007.

Svi detalji kampanje i načini doniranja dostupni su na web-stranici udruge RTL pomaže djeci i na našem portalu net.hr.