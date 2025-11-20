RTL pomaže djeci, a evo kako i vi možete sudjelovati
Na današnji Svjetski dan djeteta simbolično počinje i naša humanitarna kampanja udruge „RTL pomaže djeci“ – „Budi mi prijatelj“.
Ove godine skupljamo za projekte koje su na natječaj Udruge prijavile neprofitne organizacije koje se bave djecom, a svaki odabrani projekt ima svog ambasadora.
Uz Andriju Jarka Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča projektom želi osigurati novac za školovanje pet pasa pomagača za djecu s teškoćama u razvoju.
Još jedan projekt u ovogodišnjoj kampanji je onaj u Općoj bolnici Nova Gradiška, kojoj je potreban transportni inkubator i pripadajući monitor vitalnih funkcija. Ambasadorica je glumica Jelena Perčin.
Kao ambasador udruge RTL POmaže djeci je i Dino Rađa - koji pomaže u prikupljanju novca za opremanje vanjskog igrališta Specijalne bolnice Thalassotherapia Crikvenica u koju na rehabilitaciju dolaze djeca iz cijele Hrvatske.
Kako i vi možete sudjelovati? Već sada pozivom na humanitarni broj udruge 060 9007.
Svi detalji kampanje i načini doniranja dostupni su na web-stranici udruge RTL pomaže djeci i na našem portalu net.hr.