Emil (90) je iz svog dvorišta očistio tone snijega, a sada stiže još: 'Teže mi je nego prije'

Snijeg kao pokrivač pod kojim sve utihne... A opet, baš u toj tišini se priroda najbolje čuje. Putevi koji izgledaju kao da ne vode nikuda... ali iz daljine odzvanja.

Emilu je 90 godina. Kroz njih je iz svog dvorišta očistio tone snijega. Požalio se da mu je teže nego prije, no iskustvo se vidi iz svakog pokreta. Leži još u Emilu snaga.

"Pa ću malo, samo da morem zać. Pa ko bi to, ne moren ja. Prije san, ali sad ne ide. A dobro, malo po malo. Baš tako. Inače, tu je bilo prije zime od Sisveti pa do maja. Uvik je bija snig i to debel", kaže Emil Brozović iz Mrkoplja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Spremne i zimske službe

Do Mrkoplja se autom lako dolazi. Na cestama se ne bijeli.

"Trenutačno stanje je dobro. Autocesta je otvorena za sve skupine vozila. Imamo dovoljno ljudi, vozila, vidite i posipala, tako da smo potpuno spremni", kaže Valentin Crljenko, voditelj tehničke jedinice Delnice HAC.

I moraju biti, jer u petak se u gorju očekuje novi snijeg. "Snijega će u subotu biti i u nizinama. Ponegdje će to biti onaj bljuzgasti, mokri snijeg, ali ponegdje će se i stvarati snježni pokrivač. Što se nizina tiče, pet do deset centimetara. U Gorju moguće 30 pa i nešto više", kaže meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš.

Neki jedva dočekali

Hladnoća grize, ujutro je ovdje bilo minus šest stupnjeva. Ruža Karlović iz Mrkoplja kaže da je prerano za snijeg, dok Mateo Crnić ga nije mogao dočekati.

"Nisam mogao dočekat stvarno, da se spuštam. Ići ću na sanjke spuštat se niz Čelimbašu. Ima više djece, da. I onda uživamo", kaže.

Mrkopalj je kolijevka skijanja, konačno se i ove zime zanjihala.