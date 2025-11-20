Evo koliko godina zatvora prijeti uhićenom za palež Vjesnika: 'Jedno od najtežih djela te vrste u Hrvatskoj'

Zbog paljenja Vjesnikovog nebodera uhićena je jedna mlađa osoba. Kako doznajemo ipak nije riječ o maloljetnoj osobi, nego o mlađem punoljetniku, dakle o osobi koja ima između 18 i 21 godinu. Ono što se dosad zna jest da je on sa skupinom mladića i jednom djevojkom došao u neboder Vjesnika u ponedjeljak navečer.

Postavlja se pitanje kako je moguće da su oni uopće ušli u zgradu Vjesnika? Jer, iako je riječ o loše staroj zgradi, derutnoj zgradi, tu i dalje postoji zaštitar, čak dva zaštitara i sve je očito jako dobro pokriveno s videonadzorom na koju ova skupina mladića očito nije računala. Snimke su dale korisna saznanja policiji.

Na policiji su bili na ispitivanju, dakle cijela skupina tih ljudi. Za jednom osobom, kako čujem, još uvijek se traga. Jedna osoba službeno je osumnjičena, a ostali će očito biti u svojstvu svjedoka.

Odvjetnik Antić za RTL Danas

Neven Antić, odvjetnik i dugogodišnji tužitelj, čovjek s velikim iskustvom i branitelj jednog maloljetnika u slučaju tučnjave na Trgu bana Jelačića, za RTL Danas komentirao je slučaj Vjesnik.

„Ovdje bi se radilo o klasičnom počinjenju kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz članka 215. stavka prvog Kaznenog zakona, ali i o njegovu kvalificiranom obliku. Evidentno je da je šteta velikih razmjera, a Kazneni zakon određuje da je šteta velikih razmjera svaka koja prelazi nešto više od 80 tisuća eura,” pojašnjava Antić.

Dodaje da bi se moglo raditi i o teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti. "Tu bi se radilo o kaznenom djelu iz članka 222. Kaznenog zakona, teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti za koje je propisana kazna zatvora od 1 do 10 godina", ističe.

Na pitanje tko će na kraju platiti golemu štetu, objašnjava: „Kazneni zakon određuje da svaki počinitelj mora naknaditi štetu počinjenu kaznenim djelom. No u ovoj situaciji, kako mogu pretpostaviti, kazneni sud će oštećenika uputiti u parnicu radi ostvarivanja svojih prava. Što će biti s tom štetom, koja je evidentno enormna, to vam sada ne mogu reći.”

Specifična situacija kod mlađih punoljetnika

Budući da osumnjičena osoba ima između 18 i 21 godinu, riječ je o mlađem punoljetniku, što sudovi tretiraju na poseban način.

„Kod takvih počinitelja specifična je situacija. Razmatra se hoće li se primijeniti opći Kazneni zakon ili Zakon o sudovima za mladež. Odlučuje se na temelju njegove osobnosti, školovanja, dosadašnjeg života, ali i težine samog kaznenog djela. A ovo je, po mojoj procjeni, jedno od najtežih kaznenih djela te vrste u Hrvatskoj. Mislim da će se ovdje primijeniti opći propisi,” zaključuje Antić.

Što se tiče jedne uhićene osobe, ona do 20 sati (u četvrtak, op. a.) treba biti predana pritvorskom nadzorniku, vrlo vjerojatno je sutra čeka ispitivanje, odnosno davanje svog prvog službenog iskaza pred tužiteljstvom. A onda, ukoliko tužitelj zatraži istražni zatvor (a vrlo vjerojatno će ga i zatražiti, ali nećemo o tome nagađati), osoba će se naći i pred sucem istrage koji će o tome odlučivati, kazala je u svom javljanju Ivana Ivanda Rožić.