Željko ima prijedlog kako riješiti problem maloljetničke delinkvencije: 'Nisu kriva djeca'

Zbog požara Vjesnikovog nebodera uhićena je jedna mlađa osoba, izvijestila je zagrebačka policija. Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je nekoliko mlađih osoba.

Uzrok požara nije poznat, a policija i vatrogasci i dalje nadziru područje. Neslužbeno se doznaje da se policiji javila mlađa osoba koja je otkrila da je do požara došlo kad je skupina mlađih osoba pokušala doći na krov zgrade, ali je pritom netko od njih zapalio karton te se vatra proširila na cijelu zgradu.

Ulazak u samu zgradu zasad je nemoguć zbog sigurnosti. Nova procjena stabilnosti očekuje se krajem ovog ili početkom idućeg tjedna. Zbog opasnosti i dalje su zatvorene prometnice oko križanja Slavonske avenije i Savske ceste, što uzrokuje velike gužve.

Društvenim mrežama širi se i snimka nastala u noći nastanka požara. Vidi se početak buktinje, ali i zasad nepoznate osobe sa svjetiljkama na nekoliko katova Vjesnikove zgrade. Policija je odmah krenula sa izvidima potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ali i otkrio da u Vjesniku nisu bili samo maloljetnici. Ministar Branko Bačić je dodao da je cijeli prostor pod videonadzorom i da imaju snimke.

Problem maloljetničke delikvencije

U našoj rubrici pitali smo vas poštovani gledatelji "Kako riješiti problem maloljetničke delikvencije?". Evo nekih odgovora:

"Prvo moramo pravosuđe dovesti u red. Ne mogu mali biti u redu kada im veliki daju primjer nečega suprotnog", piše u jednom komentaru.

Sandra pak smatra da treba sniziti prag godina na 15 - da maloljetnici mogu odgovarati za svoja nedjela.

Željko dodaje: "Nisu djeca kriva, krivi su roditelji koji su zakazali i nisu ih odgojili kako treba. Roditelje treba kažnjavati i novčanim kaznama i zatvorom."

Hvala vam na komentarima. Pišite nam i dalje na našoj facebook stranici Net.hr-a.