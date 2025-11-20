Dokad gužve? Otkriveno koliko dugo će trajati isti režim prometa kod Vjesnika

Ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je da su kao jedan od suvlasnika zgrade Vjesnika koja je izgorjela u požaru napravili sve što su trebali za sigurnost zgrade, uključujući protupožarnu zaštitu, a također je rekao kako bi cjeloviti pregled zgrade trebao biti gotov do kraja tjedna.

Bačića su novinari u četvrtak nakon sjednice Vlade upitali osjeća li osobnu odgovornost s obzirom na to da zgrada Vjesnika godinama propada.

"Došao sam na čelo Ministarstva prije dvije i pol godine i od tada smo poduzeli niz aktivnosti, između ostalih i u dijelu protupožarne zaštite, te se poduzelo sve što smo trebali napraviti kao suvlasnici", poručio je.

Podsjetio je kako je, od kada je prestala raditi tiskara i od kada zgrada praktično više nije bila u funkciji, angažiran upravitelj zgrade - tvrtka BMD iz Sesveta, a koja je angažirala zaštitare. Zgrada je bila pokrivena 24 sata s dvoje zaštitara, a zgrada je imala osiguranje, pa i od požara, dodao je, te su ispunjeni svi zakonom predviđeni uvjeti.

Bačić: Protupožarni inspektor nam je dao suglasnost

"Prošle godine je protupožarni inspektor MUP-a na naš zahtjev obišao zgradu, a sukladno njegovom nalazu su napravljene sve potrebne radnje da se ispune protupožarni uvjeti za takvu zgradu i u tom smislu je data suglasnost prošle godine", naveo je Bačić, dodavši kako je to zadnji put bilo lani u srpnju.

Ponovio je kako su država i ostalih pet suvlasnika učinili sve što je trebalo da se u zgradi mogu odvijati djelatnosti koje su se u njoj odvijale.

Paralelno s tim, ponovio je, Vlada je donijela odluku o strateškom projektu te su krenuli u proces otkupa suvlasničkih dijelova kompleksa. Izrađen je etažni elaborat i zatražena je procjena vrijednosti, no još nisu bili postigli dogovor sa suvlasnicima, a sada je požar promijenio okolnosti, istaknuo je Bačić.

U tijeku je monitoring Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo koji još uvijek ne dozvoljava da se uđe u zgradu, već se čeka da se zgrada potpuno ohladi.

Ministar je naveo kako se očekuje da će do kraja tjedna oni izvršiti cjeloviti pregled zgrade te će imati stav o mehaničkoj otpornosti zgrade, a u tom kontekstu i perimetru zgrade u kojemu se može odvijati promet.

Do ponedjeljka u četiri ujutro bit će isti režim prometa

Kako sada stvari stoje, dodao je, do ponedjeljka u četiri ujutro bit će isti režim prometa, a ako će podvožnjak morati ostati zatvoren, komuniciraju s gradskim vlastima kako bi se napravila privremena premosnica za promet da se ne bi stvarale ovolike gužve.

Policija je uhitila jednu mlađu osobu zbog požara, a Bačić je rekao kako nema informacije kako su osobe ušle u zgradu pored zaštitara, no potvrdio je i kako je cijeli kompleks pokriven videonadzorom.

Također je rekao kako nema detalje o arhiviranim predmetima Porezne uprave i Ministarstva rada koji su stradali u požaru, odnosno je li tamo bio kakav dokument od posebne važnosti ili značaja, a naveo je i kako su ti materijali u zgradi već 12 godina.

Pri tome je istaknuo i kako njegovo Ministarstvo u kompleksu Vjesnika ima dvije važne uprave, za financije i veći dio glavnog tajništva do kojih požar nije došao.

