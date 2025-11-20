Tomašević: 'Dolac nije siguran da se vrate klupe na tržnicu, ide cjelovita sanacija'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održava konferenciju za novinare.

Podsjetimo, USKOK je u četvrtak ujutro proveo uhićenja i hitne dokazne radnje na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine. RTL Danas doznaje da je riječ o Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru te da je uhićeno osam ljudi, a među njima je i bivši ravnatelj Vladimir Grošić.

Također, neslužbeno se jutros doznaje da se jedna maloljetna osoba javila policiji i ispričala da je sa skupinom mlađih osoba bila u zgradi Vjesnika u večeri kad je buknuo katastrofalni požar.

Tomašević je na početku govorio o tržnici Dolac:

"28. listopada pao je dio žbuke sa stropa unutarnje hale tržnice i tada je odmah podružnica Tržnice Zagreb radi sigurnosti preventivno zatvorila tržnicu i naručila statičara i dodatno ispitivanje. Treba razumjeti da je krov unutarnjeg dijela u isto vrijeme ploha na kojoj se nalaze štandovi – to je sve isti objekt."

Statička ispitivanja su pokazala da konstruktivno tržnica nije sigurna za povratak trgovaca na gornju plohu.

Oni su trenutno na Europskom trgu i morali smo pronaći rješenje da trgovci voćem i povrćem mogu nastaviti poslovati u blizini Dolca. Oni su simbol grada, a idu Božić i blagdani kad raste potrošnja na tržnici."

Povratak 8. prosinca

O obnovi – rekao je da su provjerili sva rješenja. "Ono što sad imamo trenutno je hitna sanacija unutarnjeg dijela tržnice. Počela je danas i trajat će nekoliko tjedana. Očekujem da će se 8. prosinca vratiti u unutarnji dio tržnice, oni trenutno nemaju alternativu", rekao je Tomašević.

Paralelno s time započinje cijeli proces cjelovite obnove tržnice Dolac, rekao je i nastavio: "Konstrukcijsku, sanaciju, opremanje – apsolutno sve. To je i potrebno jer će uskoro Dolac slaviti 100 godina otkad je nastao objekt. Cjelovita rješenja uključuju statiku, hidroizolaciju plohe gdje su bili štandovi, potpuno uređenje hale. Procjenjujemo da će projekt obnove koštati između 22 i 25 milijuna eura. Jasno je da treba javna nabava, projektiranje – sve to traje mjesecima, kao i ishođenje dozvola pa sami radovi..."

Dodao je da se zasigurno na neko vrijeme neće moći vratiti prodavači koji rade na vanjskim štandovima.

"Cilj hitne sanacije je povratak trgovaca u prosincu, a povratak na gornju plohu neće biti moguć dok konstrukcijski ne ojačamo cijelu tržnicu", naveo je.

Mliječni proizvodi i dalje u svojim prostorima

"Mliječni dio ostao je u svojim prostorima i oni će i dalje prodavati unatoč građevinskim radovima koji će trajati do prosinca; rekao je Tomašević.

Hitna sanacija koja je počela danas – potrebno je ukloniti svu žbuku ispod stropne konstrukcije, utvrđeno je da je do pada žbuke došlo zbog prodora vlage.

"Svi se pitaju kako je moguće s obzirom da je sanacija bila 2015. godine. Nažalost, ta izolacija nije riješila problem hidroizolacije i time je došlo do sustavnog oštećivanja. Izvođač koji je počeo radove radit će u 2 smjene. Radi se o 2500 kvadrata stropne plohe koje treba sanirati.", rekao je.

Smještaj trgovaca na više lokacija

Proteklih par tjedana trgovci su bili na Europskom trgu, ali ne mogu ostati zbog početka Adventa jer je ta lokacija na natječaju dodijeljena organizatoru.

"Zato smo išli na drugo rješenje i koje će biti bliže Dolcu. Dio će se nalaziti ispred samog ulaza Dolac, u ulici Pod zidom, dio će biti na početku Tkalčićeve ulice, dio štandova bit će na Splavnici, a dio na Trgu bana Jelačića zapadno od spomenika. Taj dio koji će biti na trgu bit će isključivo svjećari i oni će se popodne micati pa će trg ostati čist od štandova i čistit će se nakon svake smjene. Da bismo imali mjesta za sve štandove, a što bliže tržnici, morali smo koristiti Trg bana Jelačića."

Oni trgovci koji žele veći prostor moći će ga dobiti na Trgu Petrice Kerempuha - sjeverno od samog Dolca.

Taj raspored vrijedit će u najmanju ruku do kraja Adventa, a onda ćemo vidjeti kako to funkcionira.

Sutra bi trebalo preseljenje s Europskog trga na nove lokacije.

Tu će ostati dok traje cijeli proces sanacije.

Radno vrijeme štandova bit će kao i dosad.

Kad-tad je trebalo ići u cjelovitu obnovu, a onda mora biti drugačiji režim za prodavače.

Uhićena zbog bolnice u Jankomiru

Novinari su postavili pitanje oko smjene bivšeg ravnatelja i je li imao kakve informacije USKOK-a, te je li uhićeni psihijatar Vladimir Grošić i dalje zaposlenik?

"Radno mjesto – doista nemam tu informaciju. Ja nemam nikakvu informaciju da je bila istraga USKOK-a prije nego je Grad podnio prijavu na temelju saznanja o nepravilnostima. Gradski ured je na moj zahtjev proveo kontrolu postupaka javne nabave u resornom uredu za zdravstvo – izvješća su pokazala da postoje osnovane javne sumnje. Izvješće je proslijeđeno Upravnomv ijeću same bolnice i oni su tražili ravnatelja da se očituje o navodima. Nakon očitovanja, u roku od tjedan dana, smijenjen je od strane Upravnog vijeća. Paralelno s time, iz Ureda gradonačelnika poslali smo izvješće u DORH i pretpostavljam da po tome postupaju", rekao je Tomašević.

Dodao je da postoji presumpcija nevinosti "Ali jasno je da svaki put kad vidimo sumnje, ako smatramo da ima sumnja na kaznenu odgovornost, to prosljeđujemo nadležnim tijelima.", rekao je.

Novinari su pitali je li ga pročelnica Ureda za kontrolu Vera Marelja je li vas obavijestila?

Naravno, proslijedila je izvješće. Iz Ureda gradonačelnika išlo je u DORH u listopadu, a na moj nalog je sve pokrenuto.

Očito je da je tamo, u najmanju ruku, bilo osnovnih nepravilnosti, a ima li kaznenih odgovornosti – neka utvrde nadležna tijela.

Uskoro više...