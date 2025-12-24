Ovu hranu izbjegavate stavljati na blagdanski stol: Navodno donosi nesreću i siromaštvo

Više od bilo kojeg drugog blagdana, Nova godina budi našu praznovjernu stranu. Dok se mnogi usredotočuju na namirnice koje donose sreću, poput leće za bogatstvo ili svinjetine za napredak, jednako je važno znati koju hranu izbjegavati.

Prema raznim svjetskim vjerovanjima, određena jela na stolu 31. prosinca i 1. siječnja mogu prizvati nesreću, stagnaciju ili financijske probleme u godini koja dolazi.

Ako želite osigurati sretan početak, razmislite o tome da s jelovnika izbacite sljedeće namirnice koje se, prema tradiciji, smatraju vjesnicima loše sreće.

Pazite kako se krećete u novoj godini

Jedna od najčešćih skupina praznovjerja vezana je uz način na koji se životinje kreću. Vjeruje se da jedenje određene hrane može simbolički odrediti smjer vašeg kretanja kroz nadolazeću godinu.

Jastog, rakovi i škampi

Iako se smatraju vrhunskom delicijom idealnom za proslave, jastozi, rakovi i škampi se kreću unatrag ili postrance. Prema vjerovanju, njihova konzumacija na Novu godinu mogla bi vas spriječiti da napredujete, uzrokujući nazadovanje u karijeri ili privatnom životu.

Umjesto njih, preporučuje se riba koja pliva naprijed, simbolizirajući progres.

Piletina i ostala perad

Izbjegavajte sve što ima krila. Staro praznovjerje kaže da bi vaša sreća mogla jednostavno "odletjeti" zajedno s njima. Osim toga, kokoši čeprkaju unatrag dok traže hranu, što se povezuje s prebiranjem po prošlosti i nemogućnošću kretanja naprijed.

To također može simbolizirati financijske poteškoće, odnosno "čeprkanje" da bi se preživjelo.

Govedina

Za razliku od svinje koja njuškom ruje prema naprijed i zato se smatra sretnom namirnicom, krave su životinje koje pasu stojeći uglavnom na mjestu.

Zbog toga se vjeruje da jedenje govedine na Novu godinu može osuditi osobu na godinu stagnacije, bez ikakvog osobnog ili poslovnog napretka.

Simbolika koja ledi krv u žilama

Neke namirnice nose mračnu simboliku koja je duboko ukorijenjena u kulturi i povijesti, a povezuje se sa smrću i nesrećom.

Šuplji kruh

Ako kod kuće pečete kruh i nakon rezanja otkrijete veliku zračnu šupljinu, to se smatra izuzetno lošim znakom. Prema starom europskom vjerovanju, praznina u kruhu simbolizira lijes i nagovještava smrt u obitelji u nadolazećoj godini.

Budući da je nemoguće znati što se krije unutra dok ga ne razrežete, najsigurnije je možda preskočiti kruh do 2. siječnja.

Bijela hrana

U kineskoj i nekim drugim azijskim kulturama, bijela boja usko je povezana sa smrću i žalovanjem. Zbog toga se na proslavama, uključujući i doček Nove godine, izbjegavaju namirnice poput tofua, bijele riže, jaja, cvjetače ili bijelog sira.

Vjeruje se da prisutnost bijele boje na svečanom stolu otvara vrata nesreći.

Prekinuti ili kratki rezanci

Dugi rezanci u azijskim kulturama simboliziraju dug i zdrav život, zbog čega su nezaobilazan dio proslava. Slijedom toga, jesti kratke ili prekinute rezance smatra se lošim znakom koji može "skratiti" život ili donijeti prekid sreće.

Zanimljivo, u Japanu postoji suprotno vjerovanje gdje slomljeni soba rezanci simboliziraju "prekid" s nedaćama iz prošle godine.

Hrana s dna i lošom reputacijom

Neke namirnice smatraju se nesretnima zbog svog porijekla ili asocijacija koje izazivaju u određenim kulturama.

Som i ostale pridnene ribe

Dok su neke namirnice s američkog juga, poput crnookog graha, simbol sreće, prženi som je iznimka. Somovi i druge životinje koje žive na dnu i hrane se ostacima, prema vjerovanju, osuđuju onoga tko ih jede na godinu preživljavanja od "mrvica" i siromaštva.

Lignje

U kantonskoj kulturi, riječ za lignju ("Yow Yu") zvuči vrlo slično frazi koja znači "dobiti otkaz". Prema priči, radnici koji su dobivali otkaz morali su smotati svoju posteljinu i otići, a oblik kuhane lignje podsjećao je na te smotuljke.

Zbog toga se posluživanje lignji smatra prizivanjem gubitka posla.

Nikad ne ispraznite tanjur

Bez obzira na to koliko je hrana ukusna, praznovjerni ljudi nikada neće pojesti sve s tanjura. Ostavljanje samo jednog zalogaja, prema vjerovanju koje je rašireno diljem svijeta, simbolizira da ćete i u idućoj godini imati obilje i da vam nikada neće nedostajati hrane.