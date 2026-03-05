Prvaci nakon drame srušili Knickse usred New Yorka, nastavljen sjajan niz Charlotte Hornetsa

U derbiju večeri na NBA parketima, aktualni prvaci košarkaši Oklahoma Cityja pobijedili su u gostima New York 103-100, dok je pobjednički niz nastavio Charlotte nakon uvjerljivog slavlja kod Bostona 118-89.

Oklahoma City je vodio od početka do kraja u Madison Square Gardenu, s tim da su u završnici Brunson i Towns promašili trice za produžetak. Prvi strijelac u pobjedničkom sastavu bio je Chet Holmgren koji je ubacio 28 poena uz odličan šut 6-11 za tri poena. Dodao je tome i osam skokova. Shai Gilgeous-Alexander je ubacio 26 poena što mu je bila već 124. uzastopna utakmica s 20 ili više koševa. Upisao je i osam asistencija. Oklahoma City je upisao četvrtu pobjedu u nizu, a došao je i na korak do okrugle 50. pobjede u sezoni.

Na drugoj strani je Karl Anthony Towns uz 17 poena imao i isti broj skokova, dok je Jalen Brunson uz 16 poena dodao i 15 asistencija.

Šestu pobjedu u nizu ostvarili su košarkaši Charlotte, slavili su kod Bostona s uvjerljivih 118-89. Šesti put u nizu je ujedno ta momčad dobila s 15 ili više poena razlike i nastavlja svoj put da po prvi puta nakon 2016. godine izbori nastup u doigravanju.

Foto: Brian Fluharty/Getty images/Profimedia

Gosti su utakmicu u Bostonu riješili u prvom poluvremenu. Nakon 12 minuta su imali 12 poena prednosti, a na odmor se otišlo uz 64-43 za goste. Prvi strijelac Charlotte je bio Kon Knueppel koji je uz četiri trice ubacio 20 poena, dok su po 18 dodali LaMelo Ball i Brandon Miller. Ball je uz to ostvario četiri asistencije i sedam skokova.

Kod Bostona je Derrick White postigao 29 poena, a Jaylen Brown 20 uz sedam asistencija i 11 skokova.

Atlanta je upisala petu pobjedu u nizu nakon što je u gostima nadjačala Milwaukee 131-113. Milwaukeeju je to bio četvrti poraz zaredom. Domaći sastav je vodio čak 13 poena nakon prve četvrtine, ali je potom ostao nemoćan pred napadom Atlante. Gosti su u svakoj od preostale tri četvrtine zabili 32 poena i više.

Nickeil Alexander-Walker je s 23 poena predvodio Atlantu, uz 5-9 za tri poena, dok je Jalen Johnson za goste dodao 20 poena, devet asistencija i pet skokova. Cijela petorka Atlante je bila dvoznamenkasta po broju poena.

U sastavu Milwaukeeja je Giannis Antetokounmpo ubacio 24 poena, dok je Ryan Rollins ostvario 13 poena, 12 asistencija i osam skokova.

Los Angeles Clippers nisu imali problema pred svojim navijačima protiv Indiane. Slavili su 130-107 čime je sedmi poraz u nizu upisala Indiana. Za Indianu, a protiv svoje donedavne momčadi, nije zaigrao hrvatski centar Ivica Zubac.

Kawhi Leonard je vodio svoje Clipperse do pobjede s 29 poena i osam skokova, dok je bivši igrač Indiane Benedict Mathurin protiv svojih donedavnih suigrača zabio 23 poena ostvarivši i četiri asistencije te osam skokova.

Prvo ime Indiane bio je Pascal Siakam s 29 poena. Jarace Walker je dodao 17 uz pet asistencija i pet skokova.

U neizvjesnoj završnici Philadelphia je na domaćem parketu svladala Utah 106-102 uz 25 poena i šest asistencija Tyresea Maxeyja. Bio je ovo sedmi poraz u nizu sastava iz Salt Lake Cityja.

