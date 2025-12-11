Merkur je u Strijelcu: Ovi znakovi doživljavaju velike promjene, od pomirenja do napredovanja

Astrološka pozornica krajem 2025. godine donosi značajan nebeski događaj. Nakon dugog i turbulentnog retrogradnog putovanja, planet komunikacije Merkur 11. prosinca ponovno ulazi u optimističan i pustolovan znak Strijelca.

Ovaj tranzit označava kraj jednog ciklusa i početak novog, donoseći val svježe energije, širenje vidika i priliku da se konačno oslobodimo priča iz prošlosti koje su nas sputavale.

Iako se Merkur u Strijelcu astrološki nalazi u "izgonu", što znači da njegova energija nije izražena na najprecizniji način, ovaj tranzit je iznimno vrijedan.

Potiče nas na šire razmišljanje, budi nadu i donosi jasniju viziju budućnosti. Misli postaju brže, intuitivnije i usmjerene prema velikim idejama, a ne sitnim detaljima.

Za četiri horoskopska znaka, ovaj će period biti posebno transformativan, što će im donijeti spoznaju da se naporan rad i učenje iz prethodnog razdoblja napokon isplaćuju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Strijelac: Vrijeme je za osobnu transformaciju i novi početak

Za strijelce, povratak Merkura u njihov vlastiti znak donosi snažan osjećaj olakšanja i novu dozu ambicije. Ovo je tranzit koji jača samopouzdanje i pomaže vam da se oslobodite okova prošlosti. Fokusirani ste na raščišćavanje svega što koči vaš rast i napredak.

Komunikacija postaje mekša i pristupačnija, što vam, uz prisutnost Venere u vašem znaku, otvara nova vrata u ljubavi i međuljudskim odnosima.

Ovo je idealno vrijeme za intelektualno poticajne aktivnosti, a oni u akademskim krugovima osjetit će nalet novih ideja i lakše će se nositi s administracijom.

Prema astrološkim analizama, preuzimate autoritativniju ulogu, spremni podijeliti svoje znanje i iskustvo s drugima. Ovaj period Merkura djeluje kao katalizator za duboku osobnu evoluciju koja vas čeka.

Foto: Shutterstock

Blizanci: Prekretnica u odnosima i pronalaženje vlastitog glasa

Dok Merkur, vaš vladajući planet, donosi novu energiju u vašu kuću odnosa, za vas počinje jedno alkemijsko razdoblje. Ulazite u poglavlje u kojem strpljivo radite na onome što želite, a dosadašnje razumijevanje i istraživanje vode do velikih pomaka.

Ovaj tranzit vam otkriva blago koje leži u vašoj sposobnosti komuniciranja s drugima. Postajete empatičniji, što je savršen protuotrov za eventualne napetosti koje je Mars mogao unijeti u vaše veze.

Od 11. prosinca, Merkur u Strijelcu predstavlja vašu renesansu, učeći vas kako se ponovno povezati s vlastitim glasom. Pozitivne veze s ljudima vraćaju vam motivaciju koja je možda bila iscrpljena. Usredotočite se na pisanje, učenje ili jednostavno slušanje drugih - to će vam pomoći da postanete emocionalno dostupniji, kako za druge, tako i za sebe.

Djevica: Rješavanje obiteljskih pitanja i povratak inspiracije

Djevice, za vas se jedan krug zatvara na domaćem terenu. Merkur u Strijelcu pomaže vam da zaronite dublje u svoju obiteljsku povijest i prošlost.

Ovaj proces omogućuje vam da bolje razumijete sami sebe, steknete mudrost i usredotočite se na pomirenje. Uz Veneru u istom dijelu vaše karte, postajete suosjećajniji prema sebi i svojim potrebama.

Ako ste se osjećali kreativno blokirano, inspiracija se napokon vraća. Polako, ali sigurno, uviđate kako možete povezati produktivnost i kreativnost iz udobnosti vlastitog doma. Ovaj tranzit donosi nove razgovore o tome što obitelj i pripadnost znače u sadašnjem trenutku. Energija za rast je očita, a postavljanje čvrstih temelja sada priprema vas za budući uspjeh.

Foto: Shutterstock

Ribe: Novi horizonti u karijeri i ostvarenje snova

Ribe, pripremite se za novo putovanje jer Merkur u Strijelcu za vas predstavlja novi početak, posebno u području karijere i dugoročnih ciljeva.

Napokon si dopuštate biti otvoreni za iskustva koja vas čekaju, bilo u ljubavi ili na poslu. Ovaj tranzit osvjetljava vaše ideje i pokazuje vam koji je put potreban da ih pretvorite u stvarnost.

Optimistična i ekspanzivna energija strijelca potiče vas da se zaista posvetite poslu, a Saturn u vašem znaku daje vam potrebnu disciplinu da ne odustanete.

Ostvarenje velikih stvari je manifestacija ovog tranzita, pod uvjetom da se oduprete odugovlačenju. Sada je vrijeme za usvajanje novih, produktivnih navika. Iako stvari zahtijevaju vrijeme, vaši snovi postaju ne samo veliki, već i praktično ostvarivi.