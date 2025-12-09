Neptun kreće direktno: Evo koji će znakovi osjetiti snažne emocije, a kome stiže poslovni rast

Nakon višemjesečnog razdoblja introspekcije, duhovnog čišćenja i povremene zbunjenosti, astrološka magla napokon se diže. Neptun, planet snova, iluzija i duhovnosti, 10. prosinca 2025. kreće direktnim hodom u znaku riba.

Ovaj događaj označava kraj retrogradne faze koja je trajala od srpnja i donosi val intuitivnih spoznaja, razrješenje iluzija i priliku da jasnije vidimo svoj put.

Neptun se kreće kroz ribe, znak kojim vlada, još od 2012. godine, a ovo je njegovo posljednje direktno kretanje u ovom znaku u našim životima. Time ovaj tranzit dobiva na težini, jer simbolizira završetak velikog ciklusa od gotovo 14 godina.

Dok je retrogradni hod bio poput duhovnog detoksa koji nas je tjerao da preispitamo vlastite zablude, veze i snove, direktno kretanje donosi jasnoću. Intuicija, koja je možda bila prigušena, sada postaje naš najpouzdaniji kompas.

Magla se diže: Što donosi direktni Neptun?

Kada planet podsvjesnih carstava krene direktno, dobivamo priliku da u potpunosti vjerujemo svom unutarnjem glasu. Duhovna mudrost stečena tijekom retrogradnog perioda sada nam omogućuje donošenje odluka iz stanja usklađenosti, a ne konfuzije.

Iluzije koje nam ne služe, bilo da se radi o toksičnim odnosima, nerealnim očekivanjima ili samozavaravanju, sada se lakše raspršuju.

Ovaj tranzit pojačava našu osjetljivost, empatiju i kreativnost. Snovi postaju življi, a sinkroniciteti u svakodnevnom životu češći, kao da nam svemir šalje suptilne znakove. Ovo je vrijeme kada se granice između fizičkog i duhovnog svijeta stanjuju, omogućujući nam da se povežemo s univerzalnom ljubavlju i osjećajem duhovnog jedinstva.

Ako ste se osjećali izgubljeno ili nepovezano sa svojom svrhom, sada je trenutak kada se put naprijed počinje otkrivati. Ipak, četiri znaka Zodijaka osjetit će ovaj kozmički pomak snažnije od ostalih.

Znakovi na prvoj liniji kozmičkih promjena

Promjena smjera Neptuna najviše će utjecati na četiri horoskopska znaka. Oni se nalaze na prekretnici, suočeni s dubokim promjenama koje možda još nisu u potpunosti jasne, ali ih pozivaju da otpuste zastarjele identitete i obrasce.

Ribe (19. veljače – 20. ožujka)

Kada vaš vladajući planet krene direktno, osjećaj je kao da se budite iz dugog sna. Za ribe, ovaj tranzit donosi duboku jasnoću o tome tko su i kamo idu.

Nakon perioda u kojem ste se možda osjećali izgubljeno ili odvojeno od sebe, sada stječete dublju svijest o svojim željama, svrsi i, što je najvažnije, unutarnjem znanju. Vaša će intuicija biti iznimno moćan saveznik; vjerujte joj bez zadrške.

Ovo je vrijeme za mirenje s prošlošću i otpuštanje emocionalne prtljage. Budući da je ovo posljednje direktno kretanje Neptuna u vašem znaku, osjetit ćete snažan poriv za dovršavanjem i zaokruživanjem jednog važnog životnog poglavlja.

Foto: Shutterstock

Blizanci (21. svibnja – 20. lipnja)

Nakon razdoblja nesigurnosti u karijeri, direktni Neptun donosi vam bljesak inspiracije i uvida. Ako ste bili zbunjeni oko svoje profesionalne putanje, stvari napokon sjedaju na svoje mjesto. Možda ćete osjetiti nadahnuće za značajnu promjenu na poslu ili će se iznenada pojaviti sretna prilika.

Vjerujte svojim instinktima - praćenje intuicije moglo bi vas odvesti do nečeg neočekivanog i ispunjujućeg. Ovo je ujedno i period mentalne jasnoće, u kojem ćete lakše balansirati između osobnih potreba i zahtjeva drugih. Shvatit ćete da više ne želite graditi odnose na kompromisima koji vas iscrpljuju.

Djevica (23. kolovoza – 22. rujna)

Osobna i profesionalna partnerstva sada vidite u potpuno novom svjetlu. Kako Neptun kreće direktno u vašem sektoru odnosa, stječete uvid u ono što vam je uistinu potrebno i što želite u vezama. Vjerojatno nakon perioda konfuzije, iskren razgovor sa značajnom osobom mogao bi pročistiti zrak i promijeniti sve.

Dobivate priliku da se oslobodite toksične dinamike i jasno razlučite između vlastitih osjećaja i tuđih projekcija. Vrijeme je da skinete ružičaste naočale i sagledate svoju ulogu u odnosima s potpunom iskrenošću, što će vam donijeti olakšanje i zdravije temelje za budućnost.

Foto: Shutterstock

Strijelac (22. studenog – 21. prosinca)

Ako ste se osjećali nemirno u privatnom životu, stiže olakšanje. Direktni Neptun donosi jasnoću u emocionalna pitanja vezana za dom, obitelj i vaš osjećaj sigurnosti. Možda ste se borili s obiteljskom dinamikom ili osjećajem nepripadanja, no sada dobivate dublje razumijevanje korijena tih osjećaja.

Ovo je prilika da se odmaknete od sanjarenja i počnete praktično planirati budućnost kakvu želite. Jasno ćete vidjeti kakav dom i osobno okruženje trebate stvoriti kako biste se osjećali istinski mirno, bilo fizički ili emocionalno. Vrijeme je za postavljanje temelja za stabilniju budućnost.