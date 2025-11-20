Ivan je progovorio o stravičnim torturama: 'Kad su nas odvezli, uslijedio je drugi krug pakla'

Misom zadušnicom te polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Sajmištu je obilježena 34. godišnjica stradanja Vukovaraca u nekadašnjem Veleprometu.

Kroz taj najveći koncentracijski logor u Europi nakon Drugog svjetskog rata prošlo oko 10 tisuća osoba, a 700 ih je ubijeno. Preživjeli svjedoče o stravičnim maltretiranjima, mučenjima, silovanjima i ubojstvima za koje počinitelji još nisu kažnjeni. Komemorativni program nastavljen je na Ovčari polaganjem vijenaca.

Ivan Švraka, branitelj i logoraš za RTL Danas govorio je o torturama koje je prošao. "Kad su nas odvezli, uslijedio je drugi krug pakla. Logori, batine svaki dan, izgladnjivanje, hladnoća... Pa dokad više... Mjesecima. Strašno. Što se dogodilo u Veleprometu, ne ponovilo se nikad", kazao je.

Ovčara - vječna rana

Komemorativnim programom 'Ovčara - vječna rana" odana je počast hrvatskim braniteljima i civilima dovedenim iz vukovarske bolnice, zatočenim, mučenim i ubijenim na Ovčari. Svemu je u četvrtak je predhodio prigodni program i svečani mimohod koji su organizirali članovi Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata.

Sandra Rapčak Škomrlj, predsjednica ove Udruge za RTL Danas otvorila je dušu na tužnu obljetnicu. "Vi ste naš ponos - mi smo vaša snaga", to je poruka prvenstveno našim roditeljima, svim poginulima i nestalima hrvatskim braniteljima, ali svima onima koji su živi svjedoci vremena. Nikad nećemo zaboraviti što se dogodilo prije 34 godine. Na nama je da njegujemo i dostojanstveno poštujemo žrtvu koju su podnijeli za slobodu svih nas", kazala je.

Poruka 'Vječna rana' govori dovoljno o svemu, ističe Rapčak Škomrlj.

"To je nešto što nikad nećemo zaboraviti bez obzira na protok vremena. Nada da ćemo pronaći naše najmilije je prisutna još uvijek. I dokle god smo živi, živjet će uspomena na one koje su dali život za slobodu ove domovine.

Na svakom koraku mislimo na njih. Ova polja koja nas okružuju kriju bolnu istinu o 1740 nestalih u Hrvatskoj. Ne znamo na kojem koraku se kriju posmrtni ostaci naših najmilijih zbog čega je vrlo bitno imati dostojanstvo na svakom koraku i prigodno ih se sjećati", kazala je.