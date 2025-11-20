Krvnik s Ovčare je danas borac za srpsku istinu: 'To su bili leševi koje smo skupljali po gradu'

U noći s 20. na 21. studenoga 1991. na poljoprivrednom dobru Ovčara kraj Vukovara dogodio se jedan od najstrašnijih zločina u Domovinskom ratu. Masakr nad ranjenicima, civilima i braniteljima odvedenima iz vukovarske bolnice.

Veselin Šljivančanin, tadašnji major JNA, bio je čovjek koji je organizirao mučenje i odvođenje ranjenika, ubijanje na Ovčari te sprječavao evakuaciju civila. Danas, 34 godine poslije, upravo taj čovjek u Srbiji uživa status uglednog i rehabilitiranog građanina.

Kad je 1991. agresorska JNA uz pomoć srpskih paravojnih postrojbi potpuno opkolila Vukovar, sudbina grada i bolnice bila je zapečaćena. Nakon pada Vukovara 17. i 18. studenoga, sve oči bile su uprte u vukovarsku bolnicu – mjesto gdje su se nalazili ranjenici, medicinsko osoblje i civili.

Za "evakuaciju" bolnice zadužen je bio major Veselin Šljivančanin.

"On nikad nije djelovao kao profesionalan vojnik. Bio je ograničen, samouvjeren i arogantan čovjek koji nije držao do zapovijedi niti međunarodnog sporazuma. Nije dopuštao ni Crvenom križu da dođe do bolnice. Bio je tamo, znao je što se događa i kako su ljudi izvođeni iz bolnice", kazala nam je svojedobno u razgovoru ravnateljica vukovarske bolnice 1991. dr. Vesna Bosanac.

Piše knjige, gostuje po tribinama

Na primjedbe Crvenog križa upravo o tretmanu zarobljenika, Šljivančanin je, kao zapovjednik snaga JNA koje su zauzele vukovarsku bolnicu, odgovarao ovako: "Gospodine, ovdje je rat! I mi se trudimo da vama svima osiguramo sigurnost i mir, a vi meni ističete probleme. Ako vam se ne sviđa, izvolite idite tamo gdje vam se sviđa!"

Svojih riječi tada izgovorenih nikad se nije posramio. Naprotiv, iskoristio ih je kao naslov jedne od svojih knjiga: "Ovo je moja zemlja, ovde ja komandujem". Druga njegova knjiga nosi naziv "Branio sam istinu".

Zbog zločina u Vukovaru, Haški sud osudio ga je na 10 godina zatvora. No nakon izdržane kazne, život Veselina Šljivančanina u Srbiji potpuno je drugačiji od očekivanog.

Danas se pojavljuje u televizijskim emisijama, drži javne tribine, analizira rat u Ukrajini, piše i promovira knjige te je uvaženi gost na okupljanjima Srpske napredne stranke. Nikada se od njega Srbija nije distancirala. Naprotiv, Šljivančanin je potpuno društveno i politički rehabilitiran.

'Sve smo radili po zakonu'

Godine 2020. u intervjuu za KTV, u emisiji Bez ustručavanja, rekao je:

"Nismo mi otišli da osvajamo Vukovar, Vukovar je bio naš grad, Vukovar je bio grad te naše otadžbine, mi smo tamo provodili vreme i normalno očekivali smo i da ćemo sa stanovništvom naći sporazum i da ćemo rešiti jer došla je njihova vojska, nije to došla neprijateljska vojska, međutim odmah kad smo došli doživeli smo jednu veliku nepravdu. Sve što smo radili, radili smo po zakonu", kazao je u intervjuu.

Svoju verziju događaja iznosio je još 1992., u intervjuu za tjednik Monitor pod naslovom "Zašto sam srušio Vukovar", objavljenom i u knjizi Vukovar 1991. – dokumenti iz srpskih izvora.

'Mi smo spriječili masakar'

Na pitanje o masovnoj grobnici kod Ovčare, Šljivančanin je tvrdio:

"Mi smo te zarobljenike doveli na tu Ovčaru... bili su obezbjeđeni svim stražama i mi smo spriječili bilo kakav masakr nad njima... odatle smo ih sproveli direktno u zatvor, u Sremsku Mitrovicu... Znači, streljanja i ubijanja nije bilo."

A na pitanje o noćnom odvođenju pacijenata autobusima:

"Ne. Svi su po spisku odvedeni u mitrovačku kaznionicu... Doduše, postojali su leševi koji su skupljani na gomilu prilikom čišćenja grada. Bile su to većinom ustaše."

Danas, tri desetljeća nakon masakra, Ovčara ostaje mjesto najveće hrvatske boli, a Veselin Šljivančanin čovjek koji je za svoju ulogu u tim zločinima pravomoćno osuđen – ali istodobno i osoba koja u Srbiji živi ugodnim i lagodnim životom.

Ova godišnjica nije samo podsjetnik na stravičan zločin, nego i na činjenicu da njegov organizator u Srbiji nikada nije marginaliziran. Naprotiv – postao je javna figura koju se poziva, sluša i slavi.

