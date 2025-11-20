Ekonomistica o Vladinim mjerama: 'Politička odluka kojom se kupuju politički poeni'

'TRENUTNO NEMA KAOSA' /

Vlada je dodala još 30 proizvoda s ograničenim cijenama, pa je popularna zamrznuta lista od prvog prosinca došla do brojke 100. Ministar gospodarstva obračunava se s kritičarima, a udruge potrošača otkrivaju probleme na policama zbog ove mjere.

Ekonomisti otvoreno kažu da tako ne funkcionira tržišna ekonomija.

Marijana Ivanov, profesorica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu: "Ja sam te mjere podržavala kad je krenula energetska kriza, u prvim godinama visoke inflacije. Tad se morao riješiti kaos. Trenutno nema kaosa i nema potrebe za rješavati kaos. Za mene je ovo samo politička odluka kojom se kupuju politički poeni."

