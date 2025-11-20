Misica Laura ruši sve rekorde s 45 milijuna pregleda i statusom globalne favoritkinje

BORBA ZA KRUNU /

Noćas u dva sata ujutro po našem vremenu u Bankoku, u Tajlandu, počinje finale izbora Miss Universe. Hrvatsku na tom natjecanju predstavlja 23-godišnja Zadranka Laura Gnjatović, djevojka koja je u kratkom roku oduševila domaću i svjetsku javnost a spominje se i kao favoritkinja. Prije nekoliko sati velik broj oduševljenih fanova poželio joj je uspjeh, u predvorju hotela iz kojeg je krenula na natjecanje. Više pogledajte u prilogu Ružice Đukić.