freemail
BORBA ZA KRUNU /

Misica Laura ruši sve rekorde s 45 milijuna pregleda i statusom globalne favoritkinje

Noćas u dva sata ujutro po našem vremenu u Bankoku, u Tajlandu, počinje finale izbora Miss Universe. Hrvatsku na tom natjecanju predstavlja 23-godišnja Zadranka Laura Gnjatović, djevojka koja je u kratkom roku oduševila domaću i svjetsku javnost a spominje se i kao favoritkinja. Prije nekoliko sati velik broj oduševljenih fanova poželio joj je uspjeh, u predvorju hotela iz kojeg je krenula na natjecanje. Više pogledajte u prilogu Ružice Đukić. 

Misica Laura ruši sve rekorde s 45 milijuna pregleda i statusom globalne favoritkinje
Foto: Teera Noisakran /pixsell
20.11.2025.
21:15
RTL Danas
Laura GnjatovićMiss Universe
