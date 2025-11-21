Rak gušterače ubije 800 ljudi godišnje: Razgovarali smo s onima koji su 'na prvoj crti'

OPAKA BOLEST /

Rak gušterače prošle je godine u Hrvatskoj odnio gotovo 800 života. Zbog alarmantnih brojki, Hrvatsko enterološko društvo pokreće "Ljubičasti studeni" - mjesec svjesti o borbi s rakom gušterače.

Nevenkina obitelj na putu je iz Splita prema Zagrebu jer sutra će moći zagrliti svoju majku. Nakon teške operacije gušterače u kliničkoj bolnici Merkur, ova snažna žena osjeća se dobro i optimistično. „Evo nakon osam, devet dana idem kući, polako. Polako sam počela hodati, polako jesti, malo me šetaju po hodnicima, malo me vrate natrag,” kazala je Nevenka Erceg, pacijentica KB Merkur.

Iza nje je duga borba s bolešću koja se mjesecima razvijala u njezinom tijelu. „Trbušna šupljina me jako boljela, nemoć je bila u mišićima. Nisam ništa mogla jesti. Jako sam mršavila, u dva mjeseca šest, sedam kilograma,” prisjetila se. Više doznajte u prilogu Tee Mihanović.