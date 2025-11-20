FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SENZACIJA KOD MOJMIRE /

Jakov Jozinović o pjesmi, tremi i prvom koncertu u Zagrebu

Sjećate li se Jakova Jozinovića? Na RTL-ovom showu Zvijezdice natjecao se kad je imao samo 12 godina. I tada su se i publika i žiri čudili kakav nevjerojatan glas ima. Sedam godina kasnije, on je glazbena senzacija kakvu još niste vidjeli. 

Proslavila ga je baš izvedba Olivere Đorđe Balaševića. A dosad je izvodio pjesme Čolića, Gibonnija, Graše i drugih regionalnih zvijezda. Svojim vokalnim izvedbama zaludio je cijelu zemlju, a njegove objave na društvenim mrežama imaju više od milijun pregleda. Kao od šale rasprodaje dvorane po cijeloj regiji. Rasprodao je, recimo, pet koncerata u beogradskom Sava centru i Tvornicu u Zagrebu za 10 minuta. A sve to prije nego što mu je izašla prva pjesma.

Čovjek kojeg zovu balkanskom muzičkom senzacijom, glazbenik i student novinarstva Jakov Jozinović gostovao je u RTL Direktu. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
20.11.2025.
23:28
RTL Direkt
Jakov JozinovićGlazbaPjesma
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx