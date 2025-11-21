Stručnjakinja otkrila zastrašujuće detalje istraga: 'Djeca od 8 godina se dopisuju s predatorima'

PODCAST 'OFFLINE' /

U digitalnom dobu, gdje djeca provode sate iza ekrana, roditelji često nisu ni svjesni mračnog svijeta koji im je dostupan na samo jedan klik. Seksualni predatori, sofisticirane metode ucjene i brutalni sadržaji postali su dio zastrašujuće svakodnevice s kojom se suočava policija.

Anita Matijević, voditeljica Odjela za maloljetničku delikvenciju Ravnateljstva policije i prva žena u Hrvatskoj na toj poziciji, u podcastu "Offline" s reporterkom RTL-a Danas Ivanom Ivandom Rožić otkrila je šokantne detalje iz istraga i uputila dramatičan apel roditeljima i cijelom društvu.

"To nije posao, to je poziv. To je nešto što živite", ističe Matijević, čiji se radni dan sastoji od suočavanja s najtežim kaznenim djelima koja ostavljaju cjeloživotne posljedice na najranjivije – djecu. No, najveća promjena i najveći izazov u posljednjih dvadesetak godina stigao je s internetom.

Znaju li roditelji što im djeca rade na mobitelima?

Na pitanje znaju li roditelji što im djeca rade online, Matijević odgovara kratko i odlučno: "Apsolutno ne. Većina roditelja ne zna." Problem, kako objašnjava, leži u pogrešnom shvaćanju prava djeteta na privatnost.

"Roditelj, po Obiteljskom zakonu, članak 95, ne da ima pravo, nego ima dužnost nadzirati svoje dijete u druženju s drugim osobama i nadzirati njegove komunikacije u online prostoru", naglašava Matijević.

U praksi, situacija je alarmantna. Djeca mlađa od 13 godina, kojima većina društvenih mreža zabranjuje otvaranje profila, masovno ih koriste, često uz prešutno odobrenje ili neznanje roditelja. Posljedice su razorne.

"Naša djeca žrtve su sve niže kronološke dobi. Imamo djecu od osam godina koja se dopisuju s potpuno nepoznatim osobama i koja rade vrlo eksplicitne seksualne radnje pred kamerom te takve snimke šalju počiniteljima. Njihovi roditelji nemaju pojma što njihovo osmogodišnje dijete radi s tim mobitelom u svojoj sobi iza zatvorenih vrata", upozorava Matijević. Više doznajte u podcastu Offline s reporterkom RTL-a Danas Ivanom Ivandom Rožić.